Žatec - Zastupitelé přes dohodu vedení města s odboráři odmítli zvýšit odvod do sociálního fondu.

Mezi nově založenými odbory na žatecké radnici a vedením města to vře. Plně se to ukázalo na posledním jednání zastupitelstva, kde se zhruba hodinu diskutovalo o tom, zda město zvýší příspěvek do sociálního fondu. Úředníci a městští strážníci by tím získali vyšší příspěvky na stravenky na jídlo.

Vedení města a odboráři se dohodli, že se zvýší příděl do sociálního fondu z 1 na 1,5 procenta z objemu hrubých mezd. Dohodu ale zamítli zastupitelé, kteří navýšení většinou hlasů tzv. „vládnoucí koalice" nepřijali. „Na jednání s odboráři jsem říkala, že bude podstatné, jak se k tomu postaví zastupitelstvo," sdělila Zdeňka Hamousová, starostka Žatce. „Přístup zastupitelů mě zklamal," sdělil Miroslav Šramota, předseda odborové organizace na městském úřadě.

Víc peněz by chtěli i ostatní

Pokud by byl návrh přijat, město by to stálo 195 tisíc korun ročně navíc. „Je třeba postupovat komplexně u všech organizací města stejně. Dá se čekat, že by po schválení navýšení pro úředníky a strážníky přišli další zaměstnanci městských organizací a chtěli by příspěvky také navýšit. Město by nemohlo odmítnout a stálo by to ročně podstatně víc," zněl hlavní argument odpůrců navýšení. Návrh, aby hlasování bylo odloženo a zpracován materiál, kolik by město podobné zvýšení u všech jeho organizací stálo, ale neprošel.

Odboráři jsou připraveni dohodu s vedením města bránit. „Věc předáme na ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že byl vyhlášen spor. Ministerstvo by mělo určit arbitra, který vydá závazné rozhodnutí," řekl M. Šramota.

Louny dvě, Podbořany tři a půl procenta

Zaměstnanci radnice pobírali stravenky v hodnotě 65 korun, odvod do sociálního fondu byl dvě procenta. V roce 2011 došlo ke snížení na dnešní jedno procento a hodnota stravenky klesla na 50 korun. Od zaměstnavatele a ze sociálního fondu na ně úředníci dostávají 37 korun, zbylou částku, 13 korun, si doplácejí. Pokud by se odvod do sociálního fondu zvýšil z 1 na 1,5 procenta, příspěvek na stravenku by se zvýšil každému zaměstnanci o šest korun. „Buď by se zvýšila hodnota stravenky, nebo by se snížil doplatek zaměstnance," vysvětlil M. Šramota.

Radnice v Lounech odvádí do sociálního fondu pro své zaměstnance dvě procenta, v Podbořanech 3,5 procenta.

Odbory při žatecké radnici vznikly v závěru loňska v reakci na slučování odborů a propouštění několika úředníků. Podle odborářů to byl nepromyšlený a politicky účelový krok. Vedení města argumentovalo úsporami.