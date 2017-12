Strážníci chytili v Lounech psa, je v útulku

Louny - Zrzavý kříženec se toulal Husovou ulicí. Majitel nebo jiný zájemce může přijít do útulku v Buštěhradě.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Opuštěný pes, kříženec zrzavé barvy, byl nalezen minulý týden v Lounech v Husově ulici. Zvíře odchytili strážníci a pak ho převezli do útulku Bouchalka v Buštěhradě na Kladensku. Tam se může přihlásit majitel či případně další člověk, který by měl zájem psa převzít do chovatelské péče.

Letos bylo v Lounech odchyceno už 33 psů, kteří byli předáni do útulku. Radnice s tímto útulkem spolupracuje na základě smlouvy už čtyři roky.