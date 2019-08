Dlouhá léta se v Podbořanech diskutuje o zřízení městské policie. Výsledek? Plán je zatím u ledu. Nejsou strážníci, radnice aktuálně nemá vlastní policii jako prioritu.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Bude řešit drobnou kriminalitu a dopravu, je potřebná, každá uniforma ve městě je dobrá. Příliš drahá, kriminalitu ani problémové řidiče malý sbor nevyřeší, je nepotřebná. Názory na zřízení městské policie v Podbořanech se různí. Nějakou dobu to už vypadalo, že strážníci budou. Jenže nejsou lidi, kteří by do uniformy chtěli, navíc radnice chce miliony použít na jiné investice.