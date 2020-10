/FOTO/ Služebna je jako ze škatulky. Teď je v plánu modernizace a rozšíření kamerového systému. Veřejné prostory v Žatci budou pod dohledem třicítky kamer. Současný kamerový systém z 90. let nahradí zcela nový, nejbližším krokem ze strany radnice by mělo být vypsání výběrového řízení na jeho dodavatele.

Strážníkům v Žatci slouží zrekonstruované prostory služebny. Nyní přijde na řadu druhá etapa prací a instalace nového kamerového systému. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Výstupy z kamer půjdou v digitální podobě do budovy městské policie, jejíž rekonstrukce pomalu končí. Respektive skončila první etapa prací, ta druhá by měla být hotová do konce roku. Instalace městského kamerového dohlížecího systému má následovat v příštím roce.