Žatec - Podle velitele žateckých strážníků Jiřího Štorka by muselo být přijato patnáct policistů.

„Strážníci nejsou v ulicích vůbec vidět, potkat hlídku je spíše zázrak,“ ozývá se stále více lidí ze Žatce. Vedení Městské policie v Žatci se brání, má prý v terénu maximální počet lidí. Plány na uskutečnění akce „každý má svého četníka“ jsou prý připravené, nyní ale nemožné.

Městská policie v Žatci má 31 příslušníků. I přesto stále více čelí kritice, že v ulicích města je téměř neviditelná. „Hlídku nepotkáte a pokud ano, je v autě. Bylo by potřeba více policistů v ulicích,“ stýská si žatecká veřejnost.

Ředitel Městské policie v Žatci Jiří Štorek s výtkami nesouhlasí. „V terénu máme vždy maximálně možný počet lidí. Z těch 31 lidí je jedna pracovnice na půl úvazku jako administrativní pracovnice, dále máme jednoho technika, který se stará o vybavení a kamerový systém. Ten je potřeba, šetří mnoho peněz z rozpočtu města, protože jinak by se na veškeré opravy, výměny, ale i na znovunahození kamerového systému po výpadku proudu musela zvát servisní firma,“ vypočítává.

Další lidé musí neustále sedět na centrále. „Na služebně musí být neustále přítomni operátoři kamerového systému, ale také dozorčí služba. Tito jsou potřeba, protože provozujeme pult centrální ochrany nebo pro tísňová volání,“ pokračoval Jiří Štorek. Do terénu se tak dostane maximálně dvacet lidí. Ani to ale není konečný počet. „Strážníci se musí i školit. Často ve městě zajišťujeme také různé akce, například Chmelfest, Dočesnou nebo čarodějnice, na kterých je vždy několik strážníků, kteří si pak vybírají volno. V neposlední řadě nás také trápí docela vysoká nemocnost, strážníci u nás totiž většinou slouží dlouho, noví nepřicházejí, a tak jsou ti stávající více opotřebovaní,“ ví Štorek.

Jedna pěší hlídka se ve městě ztratí

V Žatci fungují čtyři směny. Do města se podle vedení strážníků vždy dostanou dvě až tři hlídky. „Jedna je ale vždy autohlídka, ta je nutností. Je to kvůli rychlosti zásahu. Další hlídku pak vysíláme vždy do nejproblematičtějších míst, za směnu navštíví vždy několik obvodů města,“ popisuje velitel strážníků. Hned ale dodává: „To víte, pokud je ale jen jedna pěší hlídka, ve městě se lehko ztratí. Víc lidí ale prostě nemáme,“ posteskl si Štorek.

Podle některých názorů by více strážníků do ulic přineslo i omezení funkce „klíčníků“. Žatečtí strážníci totiž mají v povinnostech zamykání a kontrolu radnice, ale také hřbitova a dětských hřišť. Někteří lidé si myslí, že zamykat by mohli jiní a strážníky volat, až když bude opravdu potřeba. „Je to věc názoru. My místa zkontrolujeme, prohlédneme a prověříme lépe a zodpovědně. Je ale pravda, že je to časově náročné. Ale i v těchto případech je hlídka venku,“ řekl velitel.

Většina veřejnosti vidí v diskuzích řešení v modelu, kdy každá oblast má svého strážníka. Takový četník pak dobře zná své prostředí a je vždy nablízku. „I mně by se to líbilo. Něco podobného jsem dříve i navrhoval, ale při současném počtu strážníků je to nemožné,“ vysvětluje.

Pět oblastí

O jeho plánech svědčí i mapa v jeho kanceláři. Má tam Žatec rozdělen do pěti menších oblastí, každá by měla svou hlídku. „Aby se tento model dal uskutečnit, muselo by být pro službu v terénu nejméně 35 policistů. Museli bychom tedy přijmout patnáct nových lidí a to je v tuto chvíli nereálné,“ sdělil Deníku Jiří Štorek. Jeden strážník přitom ročně stojí téměř 400 tisíc korun.

Přesto ale žatečtí strážníci v letošním roce zaznamenají některé změny. Opět začali rozdávat botičky, do výbavy pak dostanou nová kola. „Od botiček si slibujeme zlepšení dopravní situace a parkování zejména v centru města, od kol pak rychlejší a lepší možnost zásahu v odlehlejších lokalitách, například v zahrádkářských koloniích,“ dodal Jiří Štorek.