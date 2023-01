Tisíc let stará krása. Výstava v Žatci ukáže unikátní středověký poklad

Téměř tisíc let zapomenutý pod zemí, skoro století uložený po částech v depozitářích, veřejnosti ukazovaný jen sporadicky. To je unikátní Žatecký poklad zlatých a stříbrných předmětů z přelomu 10. a 11. století. Ve své době představoval pro svého vlastníka pohádkové bohatství a dodnes jde o nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší depot uložený před rokem 1050 v Čechách.

Expozice Žatecký poklad. | Video: Deník / Petr Kinšt