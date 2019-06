Soupravy Českých drah Pendolino. Vlaky kategorie SuperCity zajišťují rychlé spojení mezi Prahou a Otravou, některé zajíždějí do Františkových Lázní a Bohumína a dál až do slovenských Košic. Ivo Valášek během směny projede stovky kilometrů mezi západem a východem republiky, Pendolino uhání rychlostí až 160 kilometrů v hodině.

„Nádheru naší krajiny vnímám i při té rychlosti, mám svá oblíbená místa. Z Pendolina jsou krásné výhledy,“ říká. Za 35 let praxe strojvedoucího zažil smutné i úsměvné okamžiky.

Odkud s Pendolinem vyjíždíte?

Z Prahy. Buď z hlavního nádraží, nebo nastupuji směnu na odstavném nádraží Jih.

Jak vypadá taková jízda?

Při příchodu na směnu se ohlásím strojmistrovi, který mě informuje o aktualitách v provozu. Projdu si rozkazy a seznámím se s případnými mimořádnostmi na tratích, s výlukami. Pak nastupuji na vlak 512, který jede z Bohumína do Františkových Lázní. Jeho strojvedoucího v Praze vystřídám. Řekneme si, zda cesta probíhala v pořádku, zda není nějaký technický problém na soupravě. Z Prahy vyjíždím v 10.45 hodin, ve Františkových Lázních mám být podle jízdního řádu ve 13.33. Tam se souprava čistí, doplňuje se voda, hygienické prostředky a ve 14.27 vyjíždím zpět. Jedu turch přes Prahu až do Bohumína, kam je příjezd ve 20.52 hodin. Soupravu odstavím, buď se jenom vyčistí a doplní jako ve Františkových Lázních, nebo jde na plánovanou technickou prohlídku.

Co pak děláte v Bohumíně?

Přespím. Ráno nastupuji v půl šesté a začnu s přípravou jednotky na cestu do Prahy. Provedu různé technické testy. Trvá to zhruba dvě hodiny. Pak se nahlásím výpravčímu a ten mi určí, ke kterému peronu mám na nádraží v Bohumíně přijet. Dojedu do Prahy a tím mi dvoudenní směna končí. Zpravidla mám dvě dvoudenní směny za sebou, pak čtyři dny volna. Ale aby vycházel počet odpracovaných hodin, v měsíci mám k tomu občas i delší nebo naopak kratší jízdy.

Pendolina jezdí do zahraničí. Byl jste s nimi někde v cizině?

Ne. V současné době jezdí Pendolina do Košic, ale jízdu na Slovensko zajišťují kolegové z Bohumína.

Po kolejích mezi Františkovými Lázněmi a Bohumínem projedete prakticky celou republiku. Stíháte sledovat krajinu? Máte svá oblíbená místa?

Ano. Z tohohle pohledu je to perfektní, vidím celou republiku. Mám rád krajinu mezi Plzní a Chebem kolem Stříbra a Mariánských Lázní. Je to taková divočina, skoro jako kdyby jel vlak Švýcarskem. Jednokolejka, časté tunely, mosty, trať je na mnoha místech vysekaná ve skále. Jak se Pendolino v ostrých obloucích tratě naklání, jsou to nádherné pohledy. Zajímavá je i trať mezi Prahou a Berounem. Východně od Prahy jsou zase nádherné výhledy na Bezděz, Ralsko, Ještěd nebo Krkonoše. U Zábřehu zase bývá vidět Praděd. Z trati vidím řadu známých hradů a zámků.

