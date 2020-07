Památný strom u Stroupče na Žatecku, 540 let starý veledub, je ve finále ankety Strom roku. V Galerii u radnice v Žatci se k tomu koná mimořádná výstava, která ho stejně jako ostatní finalisty ankety přiblíží.

Strom u Stroupče, který je ve finále ankety Strom roku. | Foto: Jaroslava Mangová

Výstava se bude konat jen dva dny, a to v sobotu 25. a neděli 26. července. V rámci ní proběhnou také besedy o činnosti Okrašlovacího spolku Stroupeč, který strom do ankety ve spolupráci s Lesy ČR přihlásil. V té bude možné hlasovat od 21. července do 11. října.