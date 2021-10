/FOTO/ Jablka, kam se podíváš. A také všemožné výrobky z nich - sirupy, mošty, nejrůznější koláče, štrůdly. To vše bylo k vidění a ochutnání na nádvoří zámku v Krásném Dvoře, kde se už podesáté konal Jablečný den.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.