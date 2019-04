Mohla by pomáhat v boji proti záplavám, ale i stále častějšímu suchu, vyrábět elektřinu, lidé z Loun a okolí by tam ale našli i zábavu. Koupání, pláže, orosené pivo v letní restauraci, koncerty na pódiu, pro zájemce ubytování nebo cyklostezka na nedaleký Červený vrch. To vše nabízí nová přehrada Egeria, kterou si vysnili tři lounští studenti. Vodní dílo, které bude soupeřit v klání staveb z lepenky, právě vzniká.

„Chtěli jsme si vyzkoušet něco nového. Něco, s čím jsme dosud neměli žádnou zkušenost. A tohle se nám zdálo jako dobrá výzva,“ přibližuje Zuzana Povová, proč se trojice studentů Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla v Lounech do soutěže přihlásila.

Několik týdnů mladí stavitelé promýšleli, vyměřovali a zakreslovali, kam fiktivní přehradu umístit. Trvali na tom, že musí být na takovém místě, kde by třeba v budoucnu mohla opravdu stát. Nakonec vybrali lokalitu mezi Louny, Dobroměřicemi, Vršovicemi a Nečichy. Nádrž, kterou pojmenovali Egeria, by vznikla na loukách za sídlem firmy známé v Lounech jako Legios.

„Je tam zdroj vody, tedy Ohře. Přehrada by tam mohla pomáhat proti záplavám, které kolem Ohře často bývaly, zároveň by pomohla i v boji se suchem. Počítáme také s vodní elektrárnou a chceme, aby se tam také lidé mohli bavit,“ představuje projekt další členka týmu Denisa Ilčíková.

Mapy a návrhy

Studenti oboru aranžér, kde se hodně věnují grafice, následně začali kreslit detailní mapy a návrhy nejen nádrže a hráze, ale pracovali také na stavbách v okolí nádrže. „Zaměřili jsme se i na detaily v okolí přehrady. Na modelu budeme mít lavičky, odpadkové koše, altány, pódium pro akce, restauraci, cyklostezku, vše prostě tak, jak by to mohlo být ve skutečnosti. Chceme, aby to bylo co nejvíce věrné, a představujeme si, co vše by lidé v okolí přehrady mohli chtít, aby to tam žilo,“ vysvětluje třetí člen týmu Jaroslav Štieber.

Nyní už studenti staví. Práce s lepenkou vyžaduje velkou pečlivost. Součástí modelu bude nejen přehrada a hráz, ale také řez stavbou. „Druháci“ na projektu pracují po škole v Design klubu pod vedením Zuzany Koděrové. Dílo musí být hotové do 17. května.

Lounská škola se už v minulosti soutěže účastnila například s modelem mostu u Dobroměřic nebo s návrhem města budoucnosti. Letos se 13. ročníku soutěže staveb z vlnité lepenky, jejímž tématem je vodní nádrž, účastní 28 škol z celé republiky. Klání pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek, na nejlepší čeká i odměna. „Určitě chceme vyhrát. Bylo by to fajn v konkurenci stavařů a dalších. Ale bude to těžké,“ uzavírá Jaroslav Štieber.