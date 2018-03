Studentská stávka: Braňte naši ústavu, vyzývají politiky mladí

Ústecký kraj /ANKETA/ - Výuku ve čtvrtek v poledne symbolicky přeruší univerzity i střední školy. Vadí jim chování nejvyšších představitelů státu.

Trestně stíhaná osoba předsedou vlády, která, ač v demisi, podniká zásadní politické kroky. A k tomu prezident, jenž ignoruje ústavu a vrcholným státním aktům dává podobu pitoreskního jarmarku. Takto vypadá česká politika podle studentů vysokých škol, kteří ve čtvrtek 15. března ve 12 hodin vyhlásí celorepublikovou stávku nazvanou Vyjdi ven.

Symbolický třicetiminutový protest má upozornit ústavní činitele na to, že obcházení a ignoraci nejvyššího zákona nechtějí studenti tolerovat a hodlají ho bránit.

K celorepublikové akci se připojí také gymnázium v Kadani. Zdroj: reprofoto

Ke stejné akci zve také ústecká Univerzita J. E. Purkyně.

Vyjděte s námi 15.3. ve 12h na Výstražnou stávku občanů a především studentů VŠ a SŠ. Podepište naši výzvu. Vyfoťte se. Ukažte, že vám není degradace morálních hodnot a ústavních zvyklostí lhostejná. #VyjdiVen https://t.co/8pjFreHso2 — Luboš Louženský (@Lubos) 8. března 2018

Iniciativa hodně "žije" i na Twitteru.

Akci vymysleli v minulých dnech studenti pražské DAMU, přidávají se k nim však také střední školy a univerzity po celé republice včetně těch v Ústeckém kraji. „Na facebookových stránkách přislíbilo účast 2500 lidí, dalších 6000 ji zvažuje. Zvána je samozřejmě i veřejnost,“ vypočítává jeden ze členů organizačního týmu a student DAMU Václav Strýček.

Studenty ke stávce nejčastěji motivuje vystupování ústavních činitelů, se kterými nesouhlasí. „Slušnost a zájem o stát z politiky úplně vymizely,“ myslí si ústecký student Jan Kubálek. Minulý týden se účastnil pražských protestů proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů, ve čtvrtek se přidá k protestům v domácím Ústí. „Inaugurace prezidenta pro mě byla poslední kapkou. V téhle zemi teď vládne zášť, nečestní lidé dychtící po korytech a velká dávka křiváctví a arogance. Proti tomu je třeba vystoupit,“ burcuje Kubálek.

Stávka by měla proběhnout klidnou formou a pouze na půdě škol, do ulic ji organizátoři přenést neplánují. „Sejdeme se u lavičky Václava Havla, kde bude k podpisu výzva politikům,“ popisuje plánovaný průběh organizátorka protestu ústecké univerzity Lucie Stádníková. Ve výzvě, kterou dostanou studenti a veřejnost k podpisu, je například požadavek, aby prezident nejmenoval předsedou vlády trestně stíhanou osobu.

Studenti také vyzývají vládu v demisi, aby nekonala zásadní politické kroky či aby důležité politické posty nezastávaly osoby, které v minulosti potlačovaly demokracii a občanská práva.

Symbol pravítka

Kromě podpisu se studenti u výzvy vyfotí. Pořízené fotografie poté budou kolovat sociálními sítěmi a na akci upozorňovat i v dalších dnech, případně je možné se k ní skrze fotografii dodatečně připojit. „Stávka má podtitul „Stejný metr pro všechny“ a jejím symbolem je pravítko, se kterým se budeme fotit,“ doplňuje podobu kampaně Stádníková. Na polední protest pak na řadě míst navážou tematické přednášky a besedy.

Samotná výzva nemá podle organizátorů petiční charakter, ale je morálním apelem, který chtějí studenti předat vládním institucím. „Zaneseme je senátorům, mezi kterými jsme pro akci našli podporu,“ říká Strýček. Senát chtějí studenti požádat, aby proti nedodržování ústavních zvyklostí více vystupoval. Další v pořadí, kam výzva doputuje, by pak měla být i kancelář prezidenta.

Akce by podle organizátorů neměla být poslední. Jejich cílem je vytvořit studentskou platformu, která by nadále hájila a prosazovala zájmy studentů. „Doufáme, že akce studenty zaktivizuje a do budoucna propojí to velké množství lidí k další činnosti,“ věří student herectví Strýček.

Platforma by se však neměla zabývat pouze protesty proti politikům, ale i širšími tématy, jako je například školství, životní prostředí a podobně. „Nechceme se jen proti něčemu vymezovat, ale také sami přijít s tématy a jejich řešením,“ uzavírá Václav Strýček.