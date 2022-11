Právě sněhové srážky mohou podzemním vodám pomoci. Vodohospodáři i hydrometeorologové ale upozorňují, že v některých oblastech je situace horší, než se zdá. Týká se to především Lounska a povodí Ploučnice a Lužické Nisy.

Podzim je dlouhodobě nejsušším obdobím v roce. Nejinak tomu je i letos. Vnímají to také vodohospodáři z Povodí Ohře, kteří mají na starosti kromě samotné Ohře také většinu dalších toků v Ústeckém kraji vyjma Labe. „Na první pohled sucho patrné není. Občas vidíte mokré chodníky, registrujete deště. Ale když se podíváte do vodních toků, tam sucho vidět je,“ říká tiskový mluvčí Jan Svejkovský. Svou roli v tom sehrál brzký konec srážek na jaře a poměrně dlouhá epizoda bez srážek během léta.

Některé úřady proto vydávají zákazy odběru povrchové vody. To platí například pro vybrané potoky a řeky na Děčínsku, kde taková restrikce platí již od konce července. Ve vyjmenovaných tocích, odkud není možné brát vodu, jsou například řeky Ploučnice a Kamenice, Chrochvický či Jílovský potok a řada bezejmenných toků. „Ve vodních tocích je málo vody. Veškerý život, který v té vodě je, musí mít šanci přežít. Ať jde o ryby, korýše nebo mikroorganismy. Pokud bychom jim vodu sebrali, sebereme jim i tuto šanci a to nelze,“ vysvětluje Svejkovský, proč úřady vydávají mnohdy nepopulární zákazy.

Když nestačí studny

Podle Jana Šrejbera z oddělení hydrologie ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu je letošní situace o poznání lepší než v některých minulých velmi suchých letech. „Oblasti, které jsou tradičně suché, jako například povodí Bíliny nebo Blšanky, suché jsou, protože tam pršelo méně. Obecně je sice méně vody, než je dlouhodobý normál, ale není to nic extrémního, co by znamenalo nedostatek vody,“ vysvětluje Šrejber. Například září bylo srážkově nadprůměrné.

V posledních letech bylo podle jeho slov mnohem hůře. Výrazně větší sucha zaznamenali meteorologové například v letech 2015, 2017 nebo 2018. Pro situaci na jaře příštího roku budou rozhodující následující měsíce a objem zimních srážek, především sněhu. Na relativně normálních úrovních jsou podzemní vody na většině území severních Čech. „Podnormální hladina podzemních vod je v oblasti Ploučnice a Lužické Nisy. To neznamená, že jsou všechny vrty zakleslé. Podnormální znamená pokles oproti dlouhodobým údajům o deset až patnáct procent,“ doplnil Šrejber.

Dlouhodobé problémy se suchem má řada obcí v Ústeckém kraji, kde jsou lidé odkázaní na dodávku pitné vody ze studní. Ty v posledních letech pravidelně vysychají a lidé jsou závislí na dovážkách vody. Jednou z nich je i Filipov, který je součástí Jiříkova. Loni zprovoznili u filipovské sokolovny nezámrzný vrt, kam si mohou lidé sami dojít natočit. I letos ale musela jiříkovská radnice do několika domácností dovážet vodu, to se týkalo především starších lidí. Bylo to ale výrazně méně než v minulých letech.

V příštích letech by filipovský problém měl vyřešit nový vodovod natažený z Jiříkova. „Běží nám výběrové řízení na dodavatele. Přes všechny peripetie se nám jej podařilo ještě letos vyhlásit. Stavební práce začnou příští rok,“ uvedl starosta Jiříkova Jindřich Jurajda.