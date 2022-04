Nové zázemí pro dobrovolné hasiče, které vzniká v místě bývalé sušárny chmele, chlévů a stodoly, je jednou z největších investic v novodobých dějinách Domoušic. Vyjde na 15,1 milionu korun, hotové bude za měsíc. „Měli bychom na to dostat tři dotace v celkové výši 11,6 milionu korun,“ sdělil starosta Zdeněk Kutner.

FOTO: Ostuda fotbalových Blšan zmizela. Místo zdevastovaného mlýna vzniká park

Bývalý mlýn a koželužna v Blšanech už jsou také pryč, vedení městečka je nechalo zbourat. Demolice pomalu končí, na jejich místě vyroste rekreační zóna. Jako upomínka na mlýn zůstane brána a zídka s klenbami. „Chtěli jsme zachovat víc stavebních prvků, ale jejich stav to neumožnil. Sypaly se pod rukama,“ sdělila blšanská starostka Dagmar Břehovská.

Rekreační zóna by měla být hotová do konce léta. Vysadí se zeleň, vytvoří cesty, přibude mobiliář, herní prvky a veřejné osvětlení. „Důvodů, proč jsme se rozhodli pro rekreační zónu, bylo několik. Nekomerční využití nově vzniklých ploch je podmínkou všech dotačních titulů na demolice. Naše lokalita je navíc z velké části v záplavové zóně říčky Blšanky, možnosti nové výstavby by tak byly omezené. A především v Blšanech prostě podobné místo chybí,“ vysvětlila starostka.

Zničený Berlín, válečná fronta. Bývalý cukrovar je ideální pro filmaře

Bývalý cukrovar v Lenešicích stále stojí, respektive jeho značně zchátralé budovy. Rozsáhlý projekt přeměny areálu na lokalitu s rodinnými domy se připravuje několik let. Na ploše o celkové rozloze sedmi hektarů má vyrůst osm desítek rodinných domů, počítá se také s parkem, zvažuje se i zřízení mateřské školy.

„Máme zpracovaný regulační plán, který stanoví, jak bude lokalita vypadat, jaké požadavky na stavbu rodinných domů budou. Jakmile jej lounský stavební úřad schválí, necháme vypracovat prováděcí dokumentaci na chodníky, vozovky, veřejné osvětlení a inženýrské sítě,“ sdělil starosta Leoš Procházka. „Zhruba polovinu areálu uzavřeného v osmdesátých letech 20. století získala obec na konci roku 2012 v dražbě, majitelem druhé části je soukromý vlastník. „Na přeměně spolupracujeme,“ dodal s tím, že zahájení výstavby rodinných domů je otázkou dalších let.