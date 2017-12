Politici: Novela zákona nás svléká donaha

Lounsko - Proti nové podobě majetkových přiznání se staví Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů. Bojí se nezájmu o práci v politice.

Auto, dům, pozemky, ale i zůstatky na účtu. To vše najdete v majetkových přiznáních komunálních politiků nebo vedoucích odborů radnic. Nařízení novely zákona o střetu zájmů sice respektují, ale mají obavy o své soukromí. Nejpozději do konce listopadu musela být v internetovém registru všechna přiznání.



„Osobně s tím nemám problém. Spíš mě otravuje a časově zatěžuje, že musím vyplňovat údaje, které stát už o mně stejně má, například z katastru nemovitostí nebo finanční správy,“ řekl například starosta Podbořan Radek Reindl. „Stát by se měl zasadit o to, aby začal konečně fungovat propojený systém státní správy s jeho databázemi, který by lidem usnadnil život,“ dodal.

Dříve bylo možné nahlédnout do přiznání pouze na úřadech, které si vedly záznamy o tom, kdo a na co se díval. Lidé zároveň podepisovali dohodu o mlčenlivosti, aby zjištěné informace nešířili dál. Nově si lidé mohou prohlížet majetková přiznání na centrálním internetovém registru oznámení, který informace shromažďuje. Přístupové údaje k němu si mohou zájemci vyžádat u ministerstva spravedlnosti. To se nelíbí například náměstkovi teplického primátora Hynku Hanzovi.

„Vadí mi to, ale musím respektovat zákony. Nemám co skrývat. Zákon ale podle mě neměří všem stejným metrem. Jsem nahý, protože jsem politik placený z našich daní. Obávám se však, že ne všichni, kteří jsou placeni z veřejných peněz, jsou také nazí,“ poznamenal Hanza.

Majetkové přiznání není žádnou novinkou pro vedoucího stavebního odboru litoměřické radnice Jana Nejtka. „Předtím jsem ale ručně vyplněný formulář předal tajemníkovi radnice. Teď vyplňuji registrační formulář na internetu a posílám ho ministerstvu spravedlnosti,“ popsal Nejtek.

Přiznání majetku mu nevadí, pozastavuje se však nad jeho principem. „Úřad bude příští rok muset zřejmě zaměstnat člověka na ochranu osobních údajů občanů, ale majetky vedoucích úředníků jsou věc veřejná,“ nechápe Nejtek.

Podle něj stačilo, když měl o tom, zda nějaký vedoucí úředník zázračně nezbohatl, přehled jeho zaměstnavatel. Nejtek nicméně neví o žádném kolegovi z vedoucích pracovníků litoměřického městského úřadu, který by kvůli novele zákona o střetu zájmů plánoval z radnice odejít.

Současná podoba majetkových přiznání se nelíbí ani Asociaci krajů a Sdružení měst a obcí, které se obávají poklesu zájmu o práci politika. Především v menších obcích.

„Při zachování stávajícího systému hrozí nejen zneužití citlivých údajů, ale také hromadný odchod schopných a úspěšných osobností z veřejných funkcí,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. Podle ní je problematické i to, že nová pravidla začala platit v průběhu volebního období, nikoli na jeho začátku.



„Nikdo soudný nemůže chtít, aby se zastupitelé před veřejností svlékali do naha, byli oběťmi závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží,“ přidal se ke kritice předseda Svazu měst a obcí ČR Ivo Lukl.