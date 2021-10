Středočeský kraj za pár dní zahájí opravu rozbité silnice mezi Žatcem a Rakovníkem. Ta je ve velmi špatném stavu hlavně v okolí Svojetína a Kněževsi.

Silnice Žatec - Rakovník u Svojetína je samá díra. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Právě u Svojetína se s pracemi začne. Výměnu povrchu doprovodí úplná uzavírka, mezi Svojetínem a silnicí I/6 Praha – Karlovy vary je v plánu od 1. listopadu do 17. prosince. Objízdná trasa pro osobní auta je stanovena přes Hořesedly a Velkou Černoc, nákladní musí až na jesenickou křižovatku. Dá se ale očekávat, že řidiči jedoucí po karlovarské silnici mezi Žatcem a Prahou budou využívat cestu přes Milostín a Nesuchyni. Rekonstrukce silnice by měla trvat do podzimu příštího roku, náklady se vyšplhají na přibližně 50 milionů korun.