obsluha pálicího stroje místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co vás čeká -Obsluha pálícího stroje: 3D plazmový pálící stroj, ESAB -Obsluha pálícího stroje MICKA Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít -Minimálně 1 rok praxe na obsluze pálících strojů -Schopnost samostatně upravovat programy -Schopnost pracovat v kusové výrobě -Znalost materiálů -Schopnost číst technické výkresy -Znalost měření a vlastní kontrola odvedené práce Co vám můžeme nabídnout -platové ohodnocení dle praxe a zkušeností -závodní stravování -zaměstnání v kmenovém stavu -5 týdnů dovolené -práce ve stabilní společnosti -práce na HPP -nástup IHNED, nebo po dohodě Zaměstnanecké výhody): práce na HPP v 3 směnném provozu, závodní stravování, 5 týdnů dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušeností kontakt: kariera@tssas.cz 28 000 Kč

