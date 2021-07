Letní tábory jsou letos opět pod zvýšeným dohledem hygieniků. Testy a další hygienická nařízení organizaci táborů komplikují, děti a rodiče ale neodrazují. Prozatím mají hygienici na léto nahlášených v kraji 83 táborů, na které plánuje vyrazit téměř sedm tisíc dětí.

V Zásadě u Kadaně tráví první prázdninové dny padesátka dětí z Chomutovska. „Je to tady perfektní. Super kámoši. Už jsem tady popáté, jezdím sem moc rád,“ září dvanáctiletý Jiří Forman. Stejné reakce jsou vidět také u jeho parťáka. „Jsem poprvé a příště určitě zase pojedu. Paráda. Našel jsem si tady hodně nových kamarádů. Chodíme na procházky, líbí se mi různé soutěže,“ je nadšený Martin Merxbauer.

Při našem rozhovoru ukazují sádrové odlitky lidských chodidel, které před chvílí vyráběli. Učili se odlévat a vyhodnocovat stopy. Letošním tématem tábora, který pořádá Domeček Chomutov, je totiž policejní akademie a vyšetřování fiktivních zločinů. Už si vyzkoušeli také ohledání místa činu, střelbu ze vzduchovky, přepadení, získávání otisků prstů a další policejní dovednosti. „Točíme také filmy, to mě baví hodně. Těším se na promítání,“ usmívá se Martin. Letos, jak jinak, natáčí detektivky. Děti jsou rozděleny do několika skupin, každá si vymyslí scénář, snímek natočí a sestříhá. Martin s Jirkou jsou v partě, která tvoří film s názvem Hotel 13. „Je to o mafii, o uvěznění rukojmích v budově tábora. Hlavní mafián se jmenuje Pepa z Depa,“ vypráví pobaveně Jiří Forman. Nechybí ani předávání sošek táborových Oscarů.

„Jezdíme sem už osmým rokem. Zájem je obrovský, plno bylo hodně rychle, už v únoru,“ potvrzuje hlavní vedoucí tábora v Zásadě Ondřej Merta velkou poptávku po letních táborech. Stejně mluví i drtivá většina dalších pořadatelů. „Zájem je velký, rodiče děti rychle hlásili,“ přitakává také Petr Kubeš, vedoucí tábora, který si letos za pár dní zapíše už 22. ročník. Ze Žatecka a Lounska s ním pojede do Chřibské na Děčínsku sedm desítek dětí.

Také letos pořadatelům organizaci táborů komplikují přísnější hygienická nařízení, oproti loňskému roku se navíc děti nově musí testovat. Všichni před zahájením akce, pokud dítě nemá PCR test, ale „jen“ antigenní a tábor je delší než sedm dní, navíc i v jejím průběhu. „Doporučili jsme rodičům, aby dětem nechali udělat PCR test. Když ale někdo bude mít antigenní, jsme připraveni ho otestovat, testy máme nakoupené,“ uvedl Petr Kubeš. Další pořadatelé zvolili direktivnější přístup. „Vyžadovali jsme PCR. Ale samozřejmě, kdyby někdo k autobusu přišel s antigenním, vzali bychom ho a přetestovali. Ale PCR je lepší pro nás i pro děti, nemusí se znovu testovat,“ přiznal Ondřej Merta.

Organizátoři se také museli potýkat s častými změnami vládních nařízení těsně před prázdninami, kdy už posílali rodičům pokyny k táborům. „Bylo to nepříjemné, některá nařízení jsou navíc nesmyslná. Vše se často měnilo. Byla to komplikace, pokyny pro rodiče, kteří chtěli vědět, jak to bude, jsme museli několikrát měnit. Také se nám díky různým nařízením zdvojnásobilo už tak obsáhlé papírování,“ uvedl Merta.

Ministerstvo zdravotnictví navíc nedoporučuje táborové výlety do měst, na koupaliště či na další frekventovaná místa. Také návštěvy rodičů a dalších lidí nejsou podle resortu vhodné, táborové skupiny by měly zůstat uzavřené. „Nepojedeme na výlet do města, vydáme se místo toho na celý den do přírody,“ dokládá Kubeš, že jsou organizátoři připraveni pokyny dodržovat. „Nikdo k nám do areálu nesmí, jsme pořád v přírodě,“ potvrzuje také šéf tábora v Zásadě.

Hygienici se tak, kromě obvyklého každoročního dohledu nad stravováním, ubytováním dětí, vedení zdravotnické dokumentace a kontrol sociálního zázemí či vybavení areálů, letos zaměří také na dodržovaní pokynů v souvislosti s koronavirem. Budou kontrolovat nejen to, zda je všude dostatek dezinfekce, jestli se na táborech dodržují také další „covidová“ nařízení, ale i to, jestli je v pořádku evidence testování. V prvních třech prázdninových dnech provedli hygienici v Ústeckém kraji pět kontrol táborů. Žádné pochybení prozatím nezjistili. Během července a srpna mají v plánu zhruba sedm desítek kontrol.

V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji nahlášeno hygienikům celkem 96 táborů, které měly 169 běhů a zúčastnilo se jich zhruba 8200 dětí. Tyto počty nezahrnují akce do 30 dětí, které nemusí jejich pořadatelé hlásit.

Letos, protože je teprve začátek prázdnin, nejsou všechny tábory zatím nahlášeny. Na letní pobyty ale opět vyrazí tisíce dětí. „Prozatím máme ohlášeno 83 táborů, které mají 117 běhů pro zhruba 6700 dětí,“ informoval Jan Bechyně z ústecké krajské hygienické stanice.