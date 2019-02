Okres Louny - Místa na tábory v horách či u moře rychle mizí, v táborech v okrese Louny je volněji.

Přípravy na příjezd dětí v letním táboře v Pnětlukách | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Nestihli jste svoji ratolest školou povinnou přihlásit na letní tábor? Nezoufejte, několik posledních míst stále je, využít můžete také tzv. příměstské tábory, které jsou v posledních letech hodně oblíbené.

Dům dětí a mládeže v Žatci pořádá letos dva pobytové táboře. První tábor v Žerotíně je naplánován v termínu 3. – 17. července. Od 2. do 15. července a dva termíny v srpnu proběhne tábor v Manětíně. Pro děti je připraven zábavný program a soutěže. Na tábory se mohou ještě zájemci hlásit.

Zároveň poběží v domě dětí a mládeže tzv. příměstský tábor. Děti přijdou ráno, vyrážejí na jednodenní výlety nebo je pro ně připraven program jako malování, modelování, vaření, navlékání korálků, práce s netradičním materiálem, společenské hry, stolní tenis, stolní fotbal apod. Večer jdou zase domů.

Dům dětí a mládeže v Postoloprtech pořádá pobytové zájezdy pro děti a dospělé. Letní tábor ve Mšeně u Mělníka je určen pouze dětem, odjíždí se hned první prázdninovou sobotu. Účastníci se rozhodně nebudou nudit, připravena je celo táborová hra Pod indiánským nebem. Pobyt je určen dětem od šesti do patnácti let, kapacita je 50 dětí a podle slov ředitelky DDM Hany Valentová jsou ještě volná místa.

Tábory nabízejí rozmanitý program

V srpnu mohou do Mšeného se svými malými dětmi vyrazit i jejich rodiče. Program je přizpůsoben dětem předškolního a batolecího věku. Rodiče si mohou užít aerobik či se něco naučit ve výtvarných dílnách. I na tento tábor jsou stále volná místa. Naopak na pobyt v lesoparku Chomutov se už nedostanete. I letos se pojede k moři, a to v srpnu. Pobyt v chorvatském letovisku Biograd je určen pro rodiny s dětmi.

DMM Podbořany pořádá během prázdnin dva turnusy příměstských táborů ve dvou týdnech, a to od 26. do 30. července a od 2. do 6. srpna. Pro děti je připraven bohatý program včetně celodenních výletů do Žatce, Krásného Dvora, Kryr, Valovského lesa, sportovní a společenské hry. V ceně za týden je zahrnuta strava, případné vstupy a cestovné.

Kromě těchto táborů nabízí domeček prázdninový program až do konce srpna, od 19. července bude otevřen od 8:00 – 16:30 hodin. Každý den je pro děti připravena jedna hlavní akce, různé soutěže, kvizy, hry. Kromě toho si tam mohou děti i se svými rodiči strávit část volného času různými aktivitami.