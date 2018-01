Tady je Zemanovo. Ves v polích věří současnému prezidentovi nejvíc

Lišany - V Lišanech u Žatce volila drtivá většina lidí Miloše Zemana. Do karet hraje i spojení s Andrejem Babišem.

"Já mám Zemana prostě rád," říká Zdeněk Krátký z Lišan na Žatecku Foto: Deník/Petr Kinšt

V Lišanech na Žatecku mají lidé jasno. Skoro všichni obyvatelé této vesničky chtějí, aby prezidentem zůstal Miloš Zeman. O víkendu mu hodilo svůj hlas 83 procent tamních voličů. Tak vysokou podporu Miloš Zeman jinde v Ústeckém kraji neměl.

„Lidi tu Zemana mají prostě rádi,“ říká starosta Jiří Hořejší. Ze 129 dospělých přišlo v Lišanech k volbám 80 lidí. Z nich 66 hlasovalo pro Zemana. Horáček dostal pět hlasů, Hilšer čtyři a Drahoš s Topolánkem po dvou. Drtivé vítězství současného prezidenta.

Lišany se 180 obyvateli jsou takovou typickou zemědělskou vesnicí mezi Žatcem a Postoloprty. Obklopují ji pole a chmelnice, nedaleko se klikatí řeka Ohře. Upravené návsi dominuje kaplička, vesnickou zástavbu doplňují bytovky.

V neděli krátce po poledni není v Lišanech venku téměř nikdo. Jen starosta Josef Hořejší převáží se svým synem Josefem a pomocníkem Zdeňkem Krátkým dřevěnou boudu k zahrádce Alexandry Fišerové. Bude z ní kurník pro slepice. „Já jsem Miloše Zemana volila. Naši republiku vede dobře, jiného takového politika nemáme,“ říká paní Fišerová.

I ostatní zmínění lidé hlasovali pro Zemana. „Mám ho prostě rád,“ říká bez dalšího komentáře Zdeněk Krátký. Současného prezidenta volil i Josef Hořejší mladší, syn lišanského starosty. „Já Zemana volil, protože to je jistota. Určitě to má ale jednodušší, když obhajuje mandát prezidenta, než ostatní kandidáti,“ přemítá.

Narozeniny umožnily volit

Obyvatel Lišan, kteří Zemana nevolili, není opravdu mnoho. Jedním z nich je Radek Maliňák, který se s kamarádem v neděli odpoledne vydal na hokej do Litvínova. V pátek měl 18. narozeniny, víkendové volby tak byly jeho první v životě. „Volil jsem pana Horáčka, ve svém programu měl body, se kterými souhlasím. Ve druhém kole budu volit Zemana, pan Drahoš mi není sympatický. Před volbami byl u nás ve škole, neudělal na mě dobrý dojem,“ sdělil tento student lounské obchodní akademie. Miloš Zeman tak získá v Lišanech další hlas.

Posledním spolkem, který v Lišanech funguje, jsou fotbalisté. U jejich hřiště stojí bytovka, ve které bydlí Anna Horkelová. I ona dala hlas Zemanovi. „Je to jediný prezident, který si dovolil propustit Kajínka. Bylo dobře, že mu dal milost, myslím si, že Kajínek je nevinný,“ říká.

Současného prezidenta volili i její sousedé Antonín a Marie Bělunkovi. „Zeman je zkušený politik. Líbí se mi, že se neorientuje jen na západní země, ale i na východ. Třeba Rusko bylo tradiční odbytiště našeho zboží,“ říká pan Antonín. „Trošku by si pan Zeman měl ale dávat pozor, co říká. Některé své výroky by si mohl odpustit,“ dodává. Ve druhém kole ho ale s manželkou budou prý určitě zase volit.

Lišany jsou v regionu známé svým velkým prasečákem, který se nachází na okraji vesnice. Ten je součástí společnosti Animo Lišany, která patří do holdingu Agrofert. Jeho zakladatel a současný český premiér Andrej Babiš se ve vesnici těší také neobyčejné podpoře. Loni na podzim jeho hnutí ANO 2011 získalo v Lišanech 60 procent hlasů.

„Velká většina lidí z Lišan pracuje v prasečáku. Myslím, že se tam mají dobře, platy berou slušné, proto je zřejmě u nás tak vysoká podpora hnutí pana Babiše. A politické propojení Babiš – Zeman je jasné,“ vysvětluje lišanský starosta Josef Hořejší. On sám v prasečáku pracoval 21 let, posledních 20 let vede obec. „Naše spolupráce s vedením společnosti Animo je opravdu dobrá, vycházíme si v mnohém vstříc. Jsme rádi, že tady takový podnik máme,“ říká 70letý starosta obce s ročním rozpočtem asi tři miliony korun.

Před pěti lety, při historicky první prezidentské volbě, skončil v Lišanech Miloš Zeman v prvním kole až na třetím místě. Lidé ve vesnici tehdy dali víc hlasů Janu Fischerovi a Jiřímu Dienstbierovi. Ve druhém kole ale Karla Schwarzenberga nevolil v Lišanech skoro nikdo, Miloš Zeman dostal 87 procent hlasů.

V Lišanech lidé vždy volili tak trošku jinak, než ve zbytku republiky. Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996, kdy většina Čechů volila ODS a ČSSD, ve vesnici na Žatecku vyhráli Sládkovi republikáni. Dostali tam 37 procent hlasů. O dva roky později získali 43 procent hlasů a při volbách do Sněmovny v roce 2002 obdrželi republikáni v Lišanech dokonce 45 procent hlasů. Tak vysoká podpora této kontroverzní strany byla v rámci republiky ojedinělá. V dalších letech se Lišany vyznačovaly výraznou podporou komunistů, v roce 2006 je volila třetina obyvatel.

V posledních letech je ve vesnici hodně populární zmíněné ANO 2011. Dokládají to loňské výsledky voleb do Sněmovny. A když se v okrese Louny konaly v roce 2014 volby do Senátu, kandidátka tohoto hnutí, Zdeňka Hamousová, dostala v Lišanech v prvním kole 90 a ve druhém dokonce 97 procent hlasů. V obci je hodně populární. Její zesnulý manžel a oblíbený primář žatecké chirurgie Jiří Hamous hrál ve vesnici dlouhá léta fotbal. A každoročně si tamní sportovci jeho památku připomínají přátelským fotbálkem.