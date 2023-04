Renáta Čapková, dlouholetá tajemnice Městského úřadu Louny, rezignovala. V pondělí 17. dubna o tom informoval mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Lounská tajemnice Renáta Čapková s oceněním Města pro byznys, které Louny získaly v roce 2010. | Foto: www.mestoprobyznys.cz

Rezignaci oznámila Renáta Čapková veřejně na pondělním jednání zastupitelstva.

„Na vrcholu kariéry a po letech v čele Městského úřadu v Lounech opustila funkci tajemnice Renata Čapková. Odchází na vlastní žádost ke konci května," uvedl mluvčí Mihalik.

Na městském úřadu pracovala Čapková více než tři desetiletí, dvacet let ho vedla. „Dne 19. 4. 1990, před téměř 33 lety, jsem nastoupila na Městský úřad v Lounech na sekretariát starosty. A 1. 12. 2022 to bylo 20 let, co jsem začala vykonávat funkci tajemnice Městské úřadu Louny. Dnes je to mé 131. a poslední jednání Zastupitelstva města Louny ve funkci tajemnice Městského úřadu Louny,“ uvedla tajemnice svůj proslov k vedení města, kolegyním a kolegům.

Renáta Čapková (uprostřed) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR převzala v březnu diplom a bronzový certifikát v kategorii vzdělaný úřad.Zdroj: se svolením MÚ Louny

„Ráda bych vás informovala, že jsem dnes podala výpověď z pracovního poměru a současně se vzdala funkce tajemnice Městského úřadu Louny k 31. 5. 2023. Rozhodnutí skončit na pozici tajemnice a tím úplně odejít z úřadu, kde jsem strávila víc jak polovinu svého života, nebylo vůbec jednoduché. Přišla ale doba, kdy bych ono místo na kapitánském můstku ráda předala někomu, kdo přinese do fungování úřadu nové nápady a bude je realizovat stejně, jako jsem se snažila doposud já ve prospěch tohoto města a jeho občanů,“ prohlásila Renáta Čapková.

Následovala poděkování starostům a místostarostům, kteří se během její "éry" na lounské radnici vystřídali, i vedoucím odborů a úředníkům. „Chci z celého srdce poděkovat i všem ostatním zaměstnancům městského úřadu, protože bez nich by to nešlo, oni jsou základním kamenem, na kterém je úřad postaven,“ uzavřela svůj proslov.

Poděkování mířilo následně naopak směrem k tajemnici. A to od členů zastupitelstva a vedení města. „Chtěl bych velmi poděkovat za práci, kterou jste odvedla v posledních letech. Já osobně z rozhodnutí nemám radost. Slibuji ale, že budeme hledat minimálně stejně dobrého tajemníka,“ řekl starosta Loun Milan Rychtařík.