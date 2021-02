Co o dnech, kdy zmizela víme? Podívejme se na to podrobněji. Dnes už bývalý manžel Pavel nahlásil, že ji postrádá, v pondělí 4. února 2013 ráno na policejní stanici v Lounech. Velmi důležitý už je ale také pátek 1. února. Ten den totiž dostala Jana Paurová obsílku, že se má dostavit v pondělí k výpovědi na policii kvůli údajnému týrání a bití ze strany jejího manžela. „Jana u mě v pátek byla několikrát, naposledy odpoledne. Říkala, že se bojí jít domů, že má strach. Měla nějaký dopis s červeným proužkem. Bála se jít domů, že zase bude kvůli tomu zle, že se budou hádat, že ji manžel třeba zbije,“ svěřila se v minulosti její kamarádka Pavla Češpivová.

Pavel Paur mezitím odvezl tři mladší děti na víkend ke svým rodičům. S nejstarším synem se pak vrátil domů. Pátek odpoledne je také poslední termín, kdy Paurovou zaznamenaly kamery v obci, když šla od kamarádky.

V sobotu byla Jana podle manžela a nejstaršího syna celý den doma, nikdo jiný ji na veřejnosti neviděl. Večer 2. února šla prý spát, ráno už ji manžel v ložnici nenašel. „Šli jsme v sobotu večer spát, spali jsme spolu v ložnici. V neděli ráno kolem sedmé jsem se probudil, už nebyla doma. Ptal jsem se syna, zda ji neviděl, říkal, že ne. Čekal jsem, jestli nenapíše nebo nezavolá, ale nic,“ popisoval zmizení Pavel Paur.

Podle dřívějšího vyjádření policie ale není úplně jasné, kdy Paurová zmizela, vycházet lze jen z výpovědí Paura a syna. Své ženě se tehdy prý Pavel Paur snažil volat, ale neúspěšně. S oznámením údajně vyčkával, protože v minulosti už se prý několikrát stalo, že na krátký čas také odešla. Jenže Janu Paurovou nezaznamenaly žádné kamery, i když ty nejsou všude. Neviděli ji ale ani žádní svědci, nehledala útočiště u nikoho známého…

Po oznámení zmizení se rozběhly rozsáhlé pátrací akce. Ve Slavětíně i širokém okolí. A trvaly řadu měsíců. Pročesávaly se lesy, tůně, rybníky, odlehlá stavení, nemocnice, azylové domy, ubytovny. Zapojily se stovky policistů, vrtulník, drony. Ale i psovodi a potápěči a další. Znovu a znovu. Pátrání v Čechách, ale i v cizině, ale dosud nepřineslo žádné výsledky. Za osm let se nenašel ani nepřihlásil žádný svěděk, přitom případ byl hodně medializován. Byla zavražděna? Utekla? Nešťastně se zranila a zůstala v lese bez pomoci? Sáhla si na život? Neví se. V případu matky čtyř dětí ze Slavětína hraje velkou roli také alkohol a týrání. Jana Paurová hodně pila. Opilá byla velmi často. Jsou svědci, kteří ji viděli vypadnout z autobusu, válet se po Slavětíně, vyklopit dítě z kočárku, mnohokrát spadnout. Manželství Paurových, dnes už rozvedené, vůbec nebylo ideální. Soužití bylo hodně divoké. Rozváděli se, u soudu vyšlo najevo, že oba prý měli několik milenců. Jedna z verzí byla, že Jana utekla s jedním z nich. Pavel Paur dokonce posílal milostné SMS přítelkyni bratra Jany. Měl také doma zamykat mrazák, aby nerozprodávala jídlo, aby měla na alkohol.

Už v době, kdy byla pohřešovaná, proběhl také soud s Pavlem Paurem kvůli týrání Jany. Měl ji často bít, fackovat, kopat, ponižovat. „Manželku jsem nebil. Když se manželka napila, byla agresivní. Házela po mě věcmi, vytáhla i nůž. Hádali jsme se kvůli jejímu pití, které mi vadilo. Modřiny měla od toho, jak jsem ji chytil a třeba posadil, když se do mě pustila. Netýral jsem ji, ale bránil jsem se. Také z toho jak velmi často padala,“ uvedl během procesu Pavel Paur.

Někteří svědci tehdy mluvili o znásilňování, měl ji údajně i pomočit ve spánku. Všichni to ale mají jen z doslechu. Složitý soud bez oběti, která v procesu nemohla vypovídat, se táhl tři roky. Vyslechnuto bylo přes čtyřicet svědků, jejich výpovědi se ale extrémně lišily a byly z doslechu.

Jedna část se Paura zastávala, že se jen bránil a nikdy neútočil, že naopak Paurová ho měla napadat. Že žena byla často hodně opilá a padala. Druhá část svědků naopak tvrdila, že ji podle vyprávění manželky často bil, že měla mnohdy modřiny. Vyšlo také najevo, že minimálně jednou ji napadl i starší syn. Soud tehdy nejprve vyslovil verdikt nevinen, po odvolání a novém dokazování ale změnil svůj výrok na vinen a ten pak i potvrdil. Rozhodla hlavně výpověď lékaře, který Janu jednou ošetřoval a řekl, že je nepravděpodobné, aby zranění byla z pádu. Naopak prý odpovídala týrání. Důležité bylo také tvrzení sociálních pracovnic, které podle různých indicií uvěřily, že Paurová byla týraná. Za zločin týrání osoby blízké žijící ve společné domácnosti Pavlu Paurovi soud tehdy vyměřil dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky.

„Neubližoval jsem manželce. Mluví o tom jen svědci druhé strany,“ komentoval tehdy rozhodnutí Paur. Bála se a utekla, nebo jí někdo ublížil? Část lidí ze Slavětína si myslí, že utekla před nesnadným životem a někde se skrývá. Další část, včetně její rodiny, si ale myslí, že se jí něco špatného stalo. Byla prý hodně fixovaná na své děti, bála se, že by o ně mohla přijít, starala se o ně a bez nich by neodešla. Podezřívají hlavně manžela, kterého se prý bála. „Celá naše rodina si myslí, že jí něco udělal,“ řekl dříve bratr pohřešované Tomáš Vavřinec. Důkazy pro to ale nejsou. Policie celou rodinu, včetně manžela a dětí, důkladně několikrát prověřovala. „Manželce jsem nic neudělal,“ řekl už dříve Paur. Prověřovala také její milence, ale také bez úspěchu. Hledá ale dál…