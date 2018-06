Také druhý zápas venku přinesl fotbalovému Slavoji výhru

Krupka - Žatecký Slavoj čekalo druhé venkovní utkání v řadě, tentokrát na nepříjemném umělém povrchu v Krupce.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Daniel Seifert

Oběma celkům již o nic nešlo, a mohl se tak hrát pohodový fotbal, ale příliš ke koukání to nebylo. Na první branku se čekalo do 13. minuty. Hassman se pokusil na levém okraji vápna projít mezi dvěma bránícími hráči, přičemž jej Kubný fauloval a kopala se penalta. Tu Wiesinger proměnil. Blízko k další brance byli hosté po půlhodině hry. To Zelinka zahrával rohový kop z levé strany, ale hlavička Bešíka šla lehce nad branku. Poslední příležitost prvního poločasu měl ve 45. minutě Hassman, ale jeho lehká střela šla přímo do náruče brankáře Valeše. Krupka se k ničemu nedostala, a Švarc v brance Slavoje tak byl prakticky bez práce.

Druhý poločas začali lépe domácí. V 50. minutě rychle rozehráli od vlastního vápna, Rilke vysunul po pravé straně Koláře a ten střelou na zadní tyč kolem bránícího Bešíka srovnal stav.

Následovala dlouhá fotbalová nuda až do 71. minuty. V té se hosté nemohli ve vápně prosadit, Zelinka tak poslal dozadu na Zmrhala, který se odhodlal ke střele z 25 metrů. Jeho střelu mířící pod břevno musel Valeš vytěsnit na roh. V téže minutě šel na hřiště střelec Slavoje Petr Klinec a byl to dobrý tah. Běžela 77. minuta, když Jakub Sýs rozehrál na Zelinku, ten posunul na volného Klince před brankou a kanonýr Žatce se na druhý pokus prosadil do odkryté brány.

Závěr utkání patřil domácím, kteří se snažili o vyrovnání. Deset minut před koncem to zkusil po centru Sigmunda hlavou Kubný, ale jeho pokus Švarc bez větších problémů lapil. Střela Sigmunda z 83. šla vedle brány. Hosté závěrečný nápor Krupky zvládli a na 12. místě mají 39 bodů. Na střed tabulky jim chybějí body dva. V posledním kole se Slavoj představí na domácím hřišti a přivítá čtvrtý celek soutěže Srbice.

Krupka - Žatec 1:2 (0:1)

Branky: 50. Kolář - 13. Wiesinger, 77. P. Klinec

Rozhodčí: Krutina - Dušek, Javorek, bez karet, 80 diváků

Sestava Krupky: Valeš - Kubný, Hrubý, Christov, Horváth (87. Bokoč) - Sigmund, Suchý, Kolář, Hirschkorn - Rilke (65. Horváth), Doskočil

Sestava Žatce: Švarc - V. Sýs, Bešík, J. Sýs, Zmrhal, Pinkr, Smékal (69. Suchan), Hassman (71. P. Klinec), Zelinka, Zimola - Wiesinger (88. F. Klinec)

Jaroslav Tošner