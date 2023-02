Tanec, zábava a dobroty. Kryry hostily únorovou Novoroční party pro děti

/FOTO, VIDEO/ V sokolovně v Kryrech se konala Novoroční party pro děti od 10 do 15 let věku. Pořadatelky Sofie Dolejšová a Darina Lakomá ji nepřipravily na přelom roku, jak by se mohlo z názvu zdát, ale na pololetní prázdniny, kdy měly děti ve škole den volno. Na party se dobře bavily, zatancovaly si a daly si něco dobrého k snědku.