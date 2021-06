„Stejně ji nikdo v poslední době u nás nevyužíval,“ poznamenal starosta Žimu Zdeněk Haramul. Společnost O2 už před časem před žimským obecním úřadem demontovala přístroj se sluchátkem, v minulých dnech přijel nákladní vůz s dělníky a odvezli si i modře zbarvenou konstrukci. „Koukal jsem zrovna v pondělí, že tam je po ní jen hlína se zasetou trávou,“ pousmál se starosta. Jiné využití obec pro nefunkční automat nenašla. „Někde z toho třeba udělali knihobudku, jako veřejnou knihovničku pro lidi. Tady u nás by se to ale asi neujalo,“ podotkl.

V Ústeckém kraji bylo ke konci loňského roku 37 veřejných telefonních automatů. Většinou už pouze v těch nejmenších obcích. „Šlo o přístroje, které jsme museli provozovat na základě platné univerzální služby do konce roku 2020,“ sdělila Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení O2.

Byl to fenomén, který zůstane mezi pamětníky zapsaný jako prostředek pro komunikaci lidí v historii. Nebýt telefonní budky, nevznikl by například film Matrix. Pouliční automaty jako důležitý komunikační prostředek zařazovali do filmů autoři kriminálek. Zánik služby v České republice odstartovala vlastně sama O2, když tehdy ještě jako společnost Telecom spustila mobilní síť Eurotel. Dala lidem aparáty přímo do rukou, čímž veřejné telefonní automaty v ulicích pohřbila. Přitom v dobách jejich největší slávy bylo po zemi rozeseto přes 30 tisíc přístrojů.

Český telekomunikační úřad každý rok stanovoval parametry pro velikost obce, ve které by alespoň jedna taková budka měla být. Dalším důvodem pro povinnost umístění budky byl slabý mobilní signál. Jeden automat stát dotoval zhruba 9000 korunami ročně.

Klesající počet hovorů nebyl jediným důvodem k zániku této služby na obcích. Společnost O2 k rušení přiměly také vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Třeba v Rochově na Litoměřicku automat stál na dětském hřišti. Nevhodné místo. "Spíše než k telefonování sloužil na hraní dětem. A podle toho také ten automat vypadal,“ uvedla starostka Pavlína Landová.

Zájem o telefonování nezaznamenal v posledních letech ani starosta Doubice na Děčínsku Jan Drozd. „V dnešní době už není vůbec potřeba. Přístroj nám tu chybět nebude,“ komentoval už na začátku roku, kdy společnost O2 oznámila likvidaci i těch posledních v Ústeckém kraji.