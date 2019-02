Žatecko - Společnost Panasonic přesouvá výrobu ze žatecké zóny Triangle do Plzně, továrna na produkci LCD modulů pojede dál.

Japonská společnost Panasonic ukončí v průmyslové zóně Triangle u Žatce výrobu televizorů. Přesune ji do mateřského závodu v Plzni. Dojít k tomu má v lednu příštího roku, všech 231 zaměstnanců v žateckém závodě bude propuštěno.

Ve středu 30. listopadu o tom vedení společnosti informovalo odbory.

„Se zřetelem na nepříznivý vývoj ekonomické situace na evropských trzích společnost Panasonic AVC Networks Czech přistoupila k nutným opatřením, která mají zabránit negativním dopadům na hospodaření společnosti. Zásadním opatřením je rozhodnutí o integraci produkce a tím uzavření samostatné organizační jednotky v průmyslové zóně Triangle u Žatce v průběhu ledna 2012,“ sdělila Deníku Renata Puldová ze společnosti Panasonic AVC Networks Czech.

Vedení firmy nabídlo zaměstnání pracovníkům z Triangle v továrně v Plzni na Borských polích. Otázkou ale je, kdo z nich bude chtít do téměř sto kilometrů vzdálené továrny dojíždět.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech začala výrábět televizory v průmyslové zóně Triangle u Žatce v roce 2009, kdy tam skončila společnost Hitachi, která propustila všech osm set zaměstnanců. Panasonic produkci televizorů přesunul do sousední továrny tehdejší společnosti IPS Alpha, nynější Panasonic Liquid Crystal Display Czech, která na Žatecku od roku 2007 vyrábí LCD obrazovky do televizí. Jí se plánovaný přesun výroby televizorů do Plzně dotkne jen okrajově.

„V naší budově tedy opět zůstaneme sami,” uvedl Munekazu Nishihara, nově jmenovaný generální ředitel závodu Panasonic LCD Czech. „Pro nás, Panasonic LCD Czech, přesun výroby televizí do Plzně znamená konec vertikální integrace. Vzhledem ke zpomalení evropského trhu se nyní soustředíme i na vývoz do Severní a Jižní Ameriky. Tento export, stejně jako výrobu zadního podsvícení, dříve zajišťovala pobočka v Malajsii, nyní jsme jej převzali my,” sdělila Helena Suková, mluvčí společnosti Panasonic LCD Czech. „V posledních dvou letech se efektivita našeho závodu značně zlepšila. Díky tomu se japonský nejvyšší management rozhodl podpořit náš závod. Výroba zadního podsvícení, nyní nově v LED verzi, bude zahájena od března příštího roku,” dodala.

Společnost Panasonic LCD Czech vyrábí v závodě u Žatce LCD panely s úhlopříčkou 80 až 94 cm, zaměstnává při tom 620 zaměstnan­ců.