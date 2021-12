Například domácnosti v bytě velikosti 3+1 se zvýší měsíční platby o přibližně šest set korun, za teplo tak dá ročně v závislosti na jeho spotřebě o tisíce korun víc. „Je to samozřejmě nepříjemné. Už takhle dáváme za bydlení dost peněz, kolem šesti tisíc měsíčně. Teď to bude ještě víc. Máme doma děti, topit musíme, snížit spotřebu nemáme jak,“ reagoval Tomáš Nováček, který bydlí na sídlišti na západním okraji Loun.

Cena tepla v Lounech vzroste pro zákazníky, kteří jsou zapojení do věrnostního programu, na 945 korun za gigajoul. Ostatním stoupne na 1 074 korun. Do věrnostního programu je v Lounech zapojeno téměř devadesát procent odběratelů. Obyvatelé Loun nyní platí za teplo 700 korun za gigajoul. Ti, kteří jsou zapojeni do věrnostního programu, platí 616, respektive 639 korun podle roku, kdy do něj přistoupili.

„Cena tepla mohla být výrazně vyšší, ale ENERGIE Holding do ní promítla jen část strmě rostoucích nákladů na nákup zemního plynu,“ sdělila vedoucí obchodního oddělení společnosti Renata Kubelková. „Pokud bychom část nákladů nevzali na sebe, odběratelé by za teplo platili mnohem více. Ačkoliv jsme měli dodávky plynu smluvně zajištěné dopředu na celý rok 2022, museli jsme v rekordně krátké době najít nového dodavatele. Původní obchodník, s nímž mateřská společnost MVV uzavírala dodávky za ceny platné v roce 2020, nebyl schopen nasmlouvané dodávky garantovat. Plyn jsme museli nakoupit za aktuální ceny, které jsou čtyřikrát vyšší než před rokem,“ popsal předseda představenstva ENERGIE Holding Libor Štěpán.

Rozhodnutí přenést na zákazníky jen část nákladů ze zvýšených cen plynu učinil management skupiny MVV Energie CZ, která je vlastníkem společnosti ENERGIE Holding, „V této mimořádné situaci jsme chtěli omezit růst výdajů domácností za teplo na nezbytné minimum. Toto rozhodnutí se týká všech našich tepláren, které využívají převážně zemní plyn,“ sdělil předseda představenstva MVV Energie CZ Jörg Lüdorf. Nákup zemního plynu zajišťuje skupina MVV Energie CZ pro jednotlivé dceřiné firmy včetně ENERGIE Holding centrálně. ENERGIE Holding provozuje na severu Čech teplárny také v Litoměřicích a Mimoni, tam zvýší ceny v průměru o necelých 17 %. Teplo v těchto městech vyrábí z uhlí.

Centrální zásobování teplem funguje v Lounech zhruba od roku 1970. Původně se spaloval lehký topný olej a zemní plyn, v současnosti kotelny spalují jen plyn. Teplo do systému dodává pět kotelen, největším zdrojem je ta v ulici 17. listopadu. Hlavními odběrateli tepelné energie v Lounech jsou převážně domácnosti, ale na síť rozvodů jsou připojené také školy, školky, úřady a komerční budovy.

Ceny tepla v Lounech patří dlouhodobě v regionu k těm vyšším. Například v sousedním Žatci se v příštím roce zvednou o pět procent, na sídlištích budou domácnosti platit přibližně 670 korun za gigajoul. Žatecká teplárenská, která je v majetku města, využívá k výrobě tepla především dřevní štěpku a doplňkově uhlí mísené s peletkami.