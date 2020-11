Například v Podbořanech měla ve druhé polovině října pozitivní testy přibližně třetina z devíti desítek klientů a rovněž třetina ze šesti desítek zaměstnanců. Pozitivně testovaní zůstali doma a kvůli nedostatku personálu museli v zařízení pomáhat dobrovolníci a také vojáci ze žateckého praporu.

V domově od minulého týdne probíhá, tak jako ve všech podobných zařízeních v Česku, testování prostřednictvím screeningových antigenních testů. Výsledky jsou známé za pár desítek minut. „Všichni testovaní klienti i zaměstnanci v prvním i druhém kole byli covid negativní,“ sdělil ředitel Domova pro seniory v Podbořanech Kamil Hajný. „Snad je to dobrý signál a důvod k mírnému optimismu,“ dodal. Ti, kteří byli covid pozitivní už dřív, čekají „rychlotesty“ až za tři měsíce. Během té doby se předpokládá, že mají v těle protilátky a covidem-19 se nakazit nemohou.

V domově v Podbořanech se v izolaci přece jen jeden klient aktuálně nachází. „Ve čtvrtek měl u nás negativní test, v sobotu byl kvůli určitým zdravotním potížím převezen do nemocnice. V neděli nám z ní volali, že je covid pozitivní,“ popsal Hajný. Klient, který se tento týden vrátil do podbořanského domova, je proto na zmíněné izolaci. Zřejmě to potvrzuje, že úspěšnost antigenních testů není stoprocentní.

Plošné testování přineslo všechny testy negativní také v žateckém domově pro seniory. „Máme z toho pochopitelně radost,“ potěšil výsledek ředitele Petra Antoniho. V říjnu měli v zařízení několik klientů a zaměstnanců s pozitivními testy, k většímu rozšíření nákazy v domově nedošlo.

V Domově pro seniory U Pramene Louny první kolo testování přineslo negativní testy u všech klientů, druhé kolo už tak příznivé nebylo. Na oddělení pro částečně soběstačné klienty je z 84 ubytovaných pozitivních osm z nich. Kromě jedné paní s mírně zvýšenou teplotou a bolestmi hlavy nikdo žádné příznaky nemá. „Vyhodnotili jsme situaci tak, že k šíření dochází ve společných prostorách, kde se klienti potkávají v hloučcích nebo skupinkách. Proto jsme opět uzavřeli obchod s potravinami a přistoupili jsme k uzavření jídelny. Stravu podáváme na pokojích. Tento model udržíme přes třetí a čtvrté kolo testování,“ vylíčila ředitelka Jana Černá.

Výsledky plošného testování v domovech pro seniory sleduje krajská hygienická stanice. „V některých zařízeních na Lounsku, Děčínsku a Litoměřicku jsme před dvěma týdny registrovali velké výskyty onemocnění. Teď se tam jedná spíš o ojedinělé případy,“ přiblížila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

V případě, že je antigenní test pozitivní, provádí se následně PCR test s klasickým odběrem a odvezením vzorku do laboratoře. Výsledky jsou známé za jeden až dva dny. Pokud je takových odběrů potřeba provést najednou více, nastupují specializované odběrové týmy armády nebo hasičů. Ti během čtvrtka odebírali vzorky ve dvou domovech pro seniory na Mostecku. „Hasiči odebírali vzorky na testy v zařízeních Domova sociálních služeb v Litvínově a v Městské správě sociálních služeb v Mostě,“ sdělil mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Domov sociálních služeb Litvínov má několik pozitivních klientů, k tomu se musel vypořádat také s nedostatkem personálu. Ještě před pár dny chyběla z 260 zaměstnanců necelá třetina. Na pomoc dorazili vojáci a studentky zdravotních škol. „Plošné testování přineslo několik pozitivních testů. Obavy, že se u nás personální situace ještě zhorší, se naštěstí nepotvrdily. Křivka výskytu jde u nás dolů, s opatrností můžeme hovořit o zlepšení. Věříme, že nejhorší období máme za sebou. Zvažujeme, že opět začneme přijímat klienty,“ poznamenal ředitel litvínovského domova Vladimír Vopelka.