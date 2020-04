Lidé z okresu Louny kvůli testování na koronavirus už nebudou muset dojíždět desítky kilometrů. U žatecké nemocnice vznikne nové odběrové místo.

Šedesát kilometrů z Blatna, skoro stejně tolik z Lubence nebo kolem třiceti ze Žatecka a Lounska musí jezdit lidé, které lékaři a hygienici pošlou na testy kvůli podezření na nákazu koronavirem. Do Chomutova nebo Mostu musí navíc někdy jezdit i vícekrát. To už brzy skončí. Za pár dní má otevřít nové odběrové místo v Žatci. Testovat by se u tamní nemocnice mělo začít ve středu 15. dubna.