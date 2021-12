Kritika se ozývá také na očkování v Žatci. Na poliklinice se tvoří fronty, na chodbě se mísí registrovaní a neregistrovaní zájemci, občas vznikají třenice ohledně předbíhání.

Přitom pandemie covidu sílí. Potřeba testů je stále větší a v souvislosti se třetími dávkami přibývá zájemců o očkování. Dobrou zprávou je, že PCR testů by se v Žatci mělo dělat víc a v okrese Louny se začne ve větší míře očkovat i jinde.

„Volali ze školy, že kluk měl pozitivní antigenní test. Potřebovali jsme tedy PCR. V Žatci bychom čekali týden, dřív volný termín odběrové centrum nenabízelo. Objednali jsme se do Chomutova, tam měli volno druhý den,“ popsala Lenka Drahokoupilová ze Žatce. Podobnou zkušenost měla řada rodičů. Pokud je po pozitivním antigenu ve škole PCR test z odběrového centra negativní, dítě se může vrátit do třídy. Proto řada rodičů preferuje co nejrychlejší objednání.

V nejbližší době se v Žatci blýská na lepší časy. Od pátku 3. prosince odběrové centrum, které se nachází ve spodní části nemocnice, rozšíří provozní dobu. Tím pádem nabídne i víc termínů. Od začátku prosince rozšíří provoz také očkovací centrum na žatecké poliklinice. Na úplné odstranění front to zřejmě stačit nebude. Rapidně totiž přibývá lidí, kteří mají nárok na třetí dávku.

Chybí především lidé

„Na nějaké zásadní navýšení kapacity očkování nám chybí lidé. Ani ten sebelepší lékař a zdravotník nemůže být najednou na dvou místech. My jsme v první řadě akutní lůžková nemocnice, musíme se prioritně postarat o naše pacienty. Těch s covidem neustále přibývá a v nejbližších dvou týdnech přibývat bude,“ vysvětlil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. Aktuálně v ní leží čtyřicítka pacientů s covidem, další nápor v souvislosti s rostoucími počty nakažených ještě čekají.

„S nedostatkem zdravotníků se potýkáme v celém kraji, není to problém jen Žatce. To je ostatně důvod, proč v současné době není očkovací centrum v Lounech, stejně jako proč nemůže být víc mobilních očkovacích týmů,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl.

Žatec byl ještě donedávna jediné místo v okrese Louny, kde se očkovalo. Nedávno se přidali v Podbořanech, provoz tamního očkovacího centra se před pár dny rozšířil. Vakcíny se v něm podávají denně. Pravidelné očkování by se během prosince mělo vrátit i do Loun.

„Jsme dohodnuti se společností Agel, která v Lounech vlastní nemocnici, že se do města vrátí pravidelné očkování. Spustit by se mělo kolem poloviny prosince. Po administrativní stránce provoz centra zajistí město Louny, po odborné zdravotnické stránce nemocnice. Ta dodá lékaře a zdravotní sestru,“ vysvětlil lounský místostarosta Milan Rychtařík.

V poslední době odborníci zdůrazňují, že je potřeba v Česku očkování urychlit. A to i v souvislosti s posilující třetí dávkou, na kterou má podle současných pravidel nárok téměř dva a půl milionů lidí. „Třicet procent pacientů v nemocnicích je po dvou očkováních. Třetí dávka i během jednoho týdne ochrání tak, že se očkovaný neobjeví na jednotce intenzivní péče a pravděpodobně ani v nemocnici,“ vysvětlil přednosta ARO/JIP pražské vinohradské nemocnice František Duška.

V Česku vznikla iniciativa Lékaři pomáhají, která se snaží urychlit očkování proti covidu posilující dávkou. Ta vyzvala, aby se do procesu očkování zapojili všichni praktičtí lékaři i ambulantní specialisté v ordinacích. Někteří praktičtí lékaři totiž vakcíny podávají, jiní ne.