Tetování jako takové se už dávno vymanilo z prostředí věznic a mafií. „Kérky“ přímo na obličeji jsou ale relativně novým trendem. Fenomén je v Česku spojený především s žánrovou odnoží rapu: s takzvaným trapem, jehož průkopníkem byl v tuzemsku zakladatel labelu Milion+, který si říká Yzomandias. Muž se jménem připomínajícím název exotického koření si v uplynulých letech získal velkou popularitu. A řadu dalších mladých mužů ovlivnil nejen hudbou, ale i potetovanou hlavou včetně trnové koruny na čele.

Mezi Yzomandiasovy následovníky nejspíš patří i Jiří J. Podle informací od insiderů stojí za rapy, které najdete na YouTube pod uměleckým jménem Yelen415. Ačkoli pochází z Teplicka, hudbou se snažil prosadit v Ústí mezi zavedenějšími jmény skupiny Central Gang.

Také někteří její příslušníci jsou potetovaní na obličeji. Včetně Vojtěcha Wenzi, který vystupuje jako Shaka. Jak na neobvyklou vizáž reagují lidé, když sejde z pódia? „Lidé koukají, to je jasné,“ říká Wenzi. Ale s tím, že možná díky afroamerickému původu nakonec jeho kérky nebudí tolik emocí, jako u „bílých“ kluků.

Že se mu žije bez výraznějších problémů navzdory neobvyklé vizáži, přičítá Wenzi i tomu, že má už osm let stálou práci v kuchyni jednoho podniku. „Když jdu na úřad, koukají trochu s odstupem,“ připouští umělec. Předsudky lidí za přepážkou však obvykle prolomí, když na ně promluví.

Právě na úřadech, ale i na ulici vnímá nejvíc negativních reakcí na svou vizáž i 29letý Miroslav Pešek. „Většina lidí mě odsoudí, ještě než otevřu pusu. Když vidí potetovaný obličej, chovají se ke mně jako k póvlu, který včera vylezl z vězení,“ popisuje muž, který pochází z Prackovic nad Labem. V práci oproti tomu žádné problémy nemá, ačkoli dělá v nadnárodní firmě v Lovosicích. Je tu už sedmým rokem a vypracoval se na pozici zástupce vedoucího. „Nehodnotí mě podle toho, jak vypadám, ale co umím a jak se chovám,“ chválí si Pešek.

Že si nechal potetovat tvář, nyní nelituje. „Pro mě to všechno, co mám na sobě, něco znamená, má to hloubku. Když se na to podívám za čtyřicet let, tak budu vědět, proč jsem si to nechal udělat,“ dodává muž.

Jeho vizáž má „na svědomí“ ústecký tatér Karel HouDy Houdek ze studia KaHo Tattoo, podobně jako potetované tváře dalších lidí z Ústecka. Včetně některých raperů z Central Gangu. Na nedostatek zájmu si Houdek nestěžuje. „Chodí další a další a chtějí toho na tvář víc a víc,“ popisuje tatér s tím, že příznivci kérek na obličeji evidentně svého rozhodnutí zatím nelitují.

Oproti tomu v jiném ústeckém studiu Tribal tattoo tetování na tvář moc rádi nedělají. „Já ten obličej docela rozmlouvám,“ říká tatér Radek Vincent s tím, že se rozmlouvání věnoval už i na několika debatách se školáky.

„On si každý myslí - teď budu hiphoper, ale to za tři roky být nemusí. Jenže potetovaný obličej nezmizí,“ připomíná Vincent. Připouští, že tetování jde odstranit laserem, ale podle něj to stojí hodně peněz a bývá to bolestivé. Některá neumělá dílka od amatérských tatérů, kteří strojkem tetují pokoutně doma a obvykle hlouběji do kůže, než se má, už ani odstranit nejdou.

Vincent si všímá, že tetování tváří je fenoménem hlavně v hiphopové scéně u lidí kolem 20 let. Právě tolik let v branži má ústecký podnikatel za sebou. „Už si uvědomuji, co může tetování přinést a nepřinést. Je to na celý život. Ruka se dá trochu víc schovat než obličej. Ale na tváři je to razítko. Sám ho mám potetovaný, takže vím,“ dodává Vincent s úsměvem a s tím, že své kérky na tváři ale nelituje. I proto, že by si prý i s potetovaným obličejem dokázal ve svých čtyřiceti letech zařídit práci. I kdyby to nemělo být v branži tatoo. U mladých, kteří teprve startují pracovní kariéru, to ale může být problém.