TIP NA VÍKEND: Nebe nad Žateckem ovládnou letadla

Žatec - Sobota 22. června od 10 hodin, letiště Macerka u Žatce směrem na Čeradice, dospělí 60 korun, děti od 10 let 40 korun, děti do 10 let zdarma.

Letecký den v Čeradicích | Foto: Deník/Jan Vraný

Tradiční letecký den a slet ultralehkých letadel se v sobotu 22. června chystá v Žatci. Ultralighty se slétnou a pořadatelé bohatý program nabídnou na travnatém čeradickém letišti. Začátek akce je naplánován na 10 hodinu, zábava bude až do pozdních odpoledních hodin. Kolik myslíte, že letos přiletí letadel? Všechny stroje si návštěvníci budou moci na letišti prohlédnout, uvidí je během dne přistávat i vzlétat. Chybět nebudou ani statické a letecké ukázky modelů, na programu jsou také seskoky parašutistů. Od rána budou také vyhlídkové lety, a to buď ve dvouplošníku AN-2 nebo v Cessně 172. Vstupenky budou slosovatelné, první cenou je právě vyhlídkový let. Jak jsme žili v Československu: Strojetice Přečíst článek › Připraven je i další bohatý program. Své umění ukáží například psí záchranáři, diváci uvidí ukázky bojového umění aikido, ukáží se při simulovaném zásahu také hasiči. Budou i soutěže pro děti o sladké odměny.



Jezdit se bude také na čtyřkolkách či bojovým vozidlem pěchoty. Na děti čekají i kolotoče, skákací hrady. Pro návštěvníky budou k dispozici také různé stánky s občerstvením.

