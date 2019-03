Dva oblíbené pochody se chystají na sobotu 23. března. Krajem Lučanů se letos z Černčic půjde už po 45., Krajem zeleného zlata, kde můžete obdivovat krásy Džbánska, Kounova či zříceniny hradu Pravda, slaví 15. ročník.



V Černčicích se bude startovat od 7 hodin, na pochod s názvem 166 000 stop krajem Lučanů tradičně přijíždějí turisté z celé republiky. Začínat se bude od sokolovny. V nabídce pořadatelů jsou letos pěší trasy 12, 20 a 35 kilometrů, nebo cyklotrasy o délce 22 a 45 kilometrů.

Jarní výšlap aneb Krajem zeleného zlata se jde z Kounova. Startovat je možné od 7 do 11 hodin od restaurace U Tří lip.„Na trasách bude možné vidět kapli sv. Vojtěcha, zříceninu hradu Pravda, Mutějovice, Krupou, Hředle, bývalý důl Perun, Filipov či Domoušice,“ zvou pořadatelé.

Kaple sv. Vojtěcha byla podle pověstí postavena na místě, kde právě svatý Vojtěch v období velkého sucha modlitbami vyprosil déšť. Zajímavostí je také magická zřícenina hradu Pravda, který už v roce 1593 je uváděn jako „pustý“. Jedna z tras vede také obcí Hředle, kde se narodil básník Chládek. Krajinou Džbánska je možné jít trasy 10, 15 a 25 kilometrů.

Dopravit se do Kounova je možné také vlakem z Loun, ze Žatce jede vlak pouze do Milostína, odkud je to zhruba 1,5 kilometru pěšky na start.