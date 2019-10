Kdy: sobota 12. října

Kde: vlakové nádraží Podbořany

Za kolik: členové KČT Podbořany 10 Kč, ostatní 20 Kč

Turisté připravili pro příchozí trasu dlouhou 12 kilometrů. „Z podbořanského nádraží projdeme náměstím ke kruhovému objezdu. Dále pokračujeme po schodech, které jsou na konci křižovatky proti náměstí. Pokračujeme Nerudovou ulicí, obejdeme kostel sv. Petra a Pavla a ulicemi Na Kopci a Partyzánská se dostaneme do úzké uličky. Ta nás dovede do ulice Potoční k Doláneckému potoku. Pokračovat budeme pod vrch Rubín, kde se v lese skrývá příjemné posezení s ohništěm. Přijďte s námi zakončit turistickou sezónu buřtopečí pod Rubínem. Buřty budou zajištěny,“ zvou pořadatelé tradičního pochodu z Podbořan.



Po občerstvení se účastníci turistického pochodu vydají od vrchu Rubín stejnou cestou zpět do Podbořan.