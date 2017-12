Tipy na pátek a víkend

Žatecko, Lounsko - Připravili jsme pro vás tipy na celý víkend.

V jednom z tipů vás zveme na zámek Loket.Foto: Deník/archiv

PÁTEK 8. PROSINCE

Kino Svět Louny: Přání k mání – premiéra ČR. Nadčasovým příběhem chtějí filmaři navázat na tradici českých hraných filmů pro celou rodinu, ve kterých je současné prostředí prošpikováno fantazií a ve kterých se může stát cokoliv. Také v sobotu a neděli. Od 15 a 17.30 hod.

Motorband: Restart – premiéra ČR. Hudební dokumentární film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v osmdesátých letech budovali heavy metalové podhoubí v tehdejším Československu. Přítomni budou i členové kapely. Od 20 hod.

Hráči se smrtí - premiéra ČR. V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti. Od 22 hod.

Digitální kino Žatec: Přání k mání – pohádka poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky. Také v sobotu. Od 17.30 hod.

Matky na tahu o Vánocích – Amy, Carla a Kiki, matky na tahu… Komedie. Od 20 hod.

Kino Podbořany: Modlitba lovce – nájemný vrah Lucas se vzepře příkazu zabít mladou dívku Ellu, čímž se z nich stanou nečekaní spojenci. Akční thriller. Od 19.30 hod.

Gymnázium a SOŠ Podbořany: Den otevřených dveří – od 8 do 16 hodin. V sobotu od 9 do 12 hodin.

Městská knihovna Louny: Burza knih. Od 9 do 17 hodin.

Vrchlického divadlo Louny: Svařák u všech čertů – jubilejní desáté adventní zastavení na piazzettě před divadlem se zpěvem a vánoční náladou. Adventní minitrh: vánoční výzdoba, porcelán, perníčky, vonné svíčky ad. Také v sobotu. Od 10 hod.

Kostel Božího Spasitele Podbořany: Mikuláš v kostele – letos symbolicky vyjde Mikuláš s Andělem přímo z kostela. Venku pak zkrotí zlého čerta řetězem tak, aby nemohl odnést děti do pekla. Hodné děti, které slíbí, že už nebudou zlobit, Mikuláš obdaruje. Jsou zváni všichni, i kdo se chtějí jen podívat. Mikulášské čepice jsou vítány. Od 16 hodin.

Zastávka Louny: Taneční pro mládež. Od 20 hod.

SOBOTA 9. PROSINCE

Kino Svět Louny: Maxinožka – kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil tajemství svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Animovaný film. Také v neděli. Od 10 hod.

Příšerákovi 3D – animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné ne právě spokojené rodince najít štěstí. Od 13 hod.

Kvarteto – hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Komedie s L. Melníkem, J. Pleslem a B. Polákovou. Také v neděli. Od 20 hod.

Digitální kino Žatec: Příšerákovi 3D – animovaný, rodinný film. Od 15 hod. Animovaný / Rodinný / 2017/ 96 min

Zahradnictví: Nápadník – odehrává se na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. Od 20 hod.

Mírové náměstí Louny: Farmářské trhy. Od 8 do 12 hod.

Louny, Cítoliby: Zájezd na vánoční trhy na hrad Loket (na snímku) – v ceně je vstupné do Vánočního domu, vstupné na Vánoční trhy na Lokti si hradí každý sám. Odjezd Louny "U Spravedlnosti" v 8.15, pak z Cítolib u nákupního střediska 8.30.

Hrad Křečov: 1. veřejná akce – čištění hradní zříceniny od náletových dřevin, po práci opékání, diskuse. Všechny zve Společenstvo pro památky Podbořanska. Od 10 hodin.

ZŠ a MŠ Petrohrad: Vánoční radovánky – pořádá spolek VEEV jako poděkování za vaši účast na svých akcích. Od 10 do 13 hodin.

Louny: Zájezd na adventní trhy do Zschopau a Seiffenu – zájemci, hlaste se v MIC nebo na info@mulouny.cz. Odjezd z Komenského nám. od Billy ve 12 hodin.

Radnice Podbořany: Slavnostní vítání občánků – pozváno 20 dětí. Od 13 a 13.30 hodin.

Oblastní muzeum Louny: Z Ježíškovy dílny – Oblastní muzeum v Lounech vás zve na vánoční výstavu. Co se objevovalo pod vánočním stromečkem? Jakou práci vlastně dělá Ježíšek? Udělejte si čas a přijďte si v klidu prohlédnout dárečky a třeba i poslat dopis Ježíškovi. Potrvá do 28. 1. 2018. So – ne 13 - 17 hodin (út – pá 9 - 17).

Městský zimní stadion Louny: Veřejné bruslení. Od 13 do 14.30 hodin.

Vrchlického divadlo Louny: Vánoční koncert dechového orchestru ZUŠ Louny - Dechový orchestr ZUŠ Louny hraje pod taktovkou Jaromíra Laksy. Od 14 hodin.

Penzion Za Dubem Peruc: Předvánoční tržnice – káva, svařák, zákusky, přáníčka, kalendáře, keramika, ozdoby, dekorace, jmelí, perníčky, textilní dárky a vánoční atmosféra. Od 12 do 15 hodin.

Blšany, obecní kino: Mikulášská dílnička s nadílkou – pro děti sladké vánoční překvapení. Zve osadní výbor Blšan. Od 14 hodin.

Kostel sv. Vavřince, Černčice: Vánoční koncert s Notičkami a Harmonií – společně se smíšeným sborem Harmonie zazpívá dětský pěvecký sbor Notičky pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové adventní a vánoční písně a koledy. Od 16 hodin.

Hospoda Peklo Stebno: Mikuláš – mikulášská nadílka pro malé i velké, zve osadní výbor Stebna. Od 16.30 hodin.

Divadlo J. K. Tyla Postoloprty: Můj strýček, Jeho excelence – hořce groteskní divadelní aktovka Jiřího Strnada podle povídky A. P. Čechova uvede DS Scéna Libochovice. Od 18 hod.

Zastávka Louny: Taneční pro mládež – Věneček. Od 20 hod.

Music bar Za Zdí Louny: Mirek Kemel s Vladimírem Javorským folk, šanson, balady, hospodské písničky. Od 20 hod.

Restaurace Stromovka Louny: Zelené Vánoce: zahrají Tři ségry Revival Banda, Jaks Taksi, DJ Styx. Od 20 hod.

NEDĚLE 10. PROSINCE

Digitální kino Žatec: Earth: Den na zázračné planetě – snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety (od r. 2006), představuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších. Od 15 hod.

Kvarteto – hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Komedie. Od 17.30 hod.

Nádech pro lásku – životopisné, romantické drama. Od 20 hod.

Kino Podbořany: Hurvínek a kouzelné muzeum – legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Od 16 hod.

Zimní stadion Louny: Veřejné bruslení. Od 13.15 do 14.45 hodin.

Zastávka Louny: Taneční čaje. Od 14 hod.

Kostel sv. Petra a Pavla Podbořany: Štědrej večer nastal – Adventní koncert DaD kvintetu Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové a příležitostného pěveckého sboru Varvary Divišové. Od 14 hodin.

Louny: Čert a Mikuláš – tradiční adventní akce. Příjezd Mikuláše a čerta, 3. ZŠ – Zvídálek, Gypsi kvintet, čertovská pohádka (divadelní skupina Honesta), Lenka Jarolímková – Ave Maria, Postoloprtské mažoretky, vánoční koledy, Petra Janů a skupina Amsterdam (18 h). Od 15 do 19 hodin.

Obecní dům Liběšice: Mikulášská besídka – opět přichází přítel všech dětí Mikuláš. Zvou Džbánsko, fara Liběšice a obec Liběšice. Od 15 hodin.

Městská knihovna Louny: Křest knihy Sláma v botách – lounská blogerka, biofarmářka a autorka Veronika Kyčera Kučerová. Když blondýna začne biofarmařit, populární blog knižně! Autogramiáda, vánoční hudební program, ochutnávka receptů. Od 16 hodin.

Tvrz Divice u Loun: Vánoce na tvrzi Divice – Monika Absolonová Až do nebes 2017. Výjimečné adventní setkání s exkluzivním vánočním koncertem Moniky Absolonové na nádvoří romantické tvrzi Divice. Jedinečná atmosféra vánočního trhu a rozsvícení vánočního stromu. K dispozici budou mimo jiné stánky s jídlem, horkými nápoji, ohřívače a mnohé další. Otevření tvrze 15:30 hodin (uzavření ve 21 hodin). Začátek koncertu v 17 hodin.

Kostel CČSH Louny: Oblečte Vánoce do písní – koncert chrámového pěveckého sboru pod vedením I. Derflerové. Od 16 hodin.

KD Moskva Žatec: Vánoční koncert Petra Kotvalda v Žatci – spolu se zpěvákem, žateckým rodákem Petrem Kotvaldem, vystoupí na jedinečném koncertu v předvánočním čase DPS Klíček a Camerata při ZUŠ Žatec. Vstupenky v předprodeji www.Ticketart.cz, KD Moskva, Foto Svoboda a CK Jarotour. Od 18 hodin.

Liběšice, kostel sv. Martina: Vánoční koncert lovecké hudby – Lovecké trio Praha s hosty. Srdečně zve Honební společenstvo Liběšice – Líčkov. Výtěžek bude věnován na nový zvon pro poutní kostel v Liběšicích. Od 18 hodin.

Galerie města Loun: Vernisáž výstavy František Chaun – umělec – mystik – recesista. Od 18 hod. Potrvá do 23. 2. 2018.