Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Žatecku a Lounsku.

Barbora Poláková. | Foto: Deník / Jana Blahošová

LOUNSKO

Neckyáda na Ohři v Žatci

Kdy: sobota 12. srpna (sraz v 10 hodin, start ve 13 hodin)

Kde: u Ohře u autobusu Maribor

Za kolik: vstup zdarma, startovné 200 Kč

Proč přijít: Již 39. ročník oblíbené žatecké neckyády. Uvidíte netradiční plavidla i nezvyklé námořníky. Možnost občerstvení, dobrá nálada samozřejmostí.

Letní lounské vábení

Kdy: pátek 11. až neděle 13. srpna

Kde: centrum Loun

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lounské městské slavnosti, tradiční Vábení, se letos vrací ke své třídenní podobě. Vystoupí zpěváci Barbora Poláková a David Kraus nebo skupiny Fast Food Orchestra, The Atavists či The Silver Spoons. V pátek a sobotu se počítá s programem na Mírovém náměstí, v sobotu se přidá folk&country scéna v amfiteátru na výstavišti a závod dračích lodí na Ohři. V neděli se chystá relaxačně-sportovní odpoledne pro děti na lounském výstavišti, v jeho hlavním pavilonu proběhne taneční odpoledne s Lounskou třináctkou a v amfiteátru je v plánu večerní promítání filmu.

Prohlídky nejen pro zvídavé návštěvníky na zámku Stekník

Kdy: sobota 12. srpna

Kde: zámek Stekník

Za kolik: klasické vstupné

Proč přijít: “Vážení návštěvníci, chcete navštívit zámek Stekník a zažít prohlídku s průvodcem trochu jinak? Více zábavně a hravě? Přijďte si otestovat své znalosti, důvtip a také paměť v našem kvízu. Právě pro Vás, máme připraveny prohlídky pro ,zvídavého návštěvníka´, které vás vtáhnou a upoutají svou hravostí a legrací. Určitě se nebojte letopočtů a složitých jmen,” zvou pořadatelé ze Stekníku.

Prohlídky s kvízem budou probíhat vždy v půl: 10:30; 11:30; 13:30; 14:30 a 15:30 hodin.

LITOMĚŘICKO

Bitva Budyně

Kdy: sobota 12. srpna 2023 (bitva ve 13 a 16 hodin)

Kde: Vodní hrad v Budyni nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Středověká bitva a tržiště v Budyni nad Ohří. Těšit se můžete rovnou na dvě bitvy ve 13 a 16 hodin. Stánky s občerstvením, stánky řemeslníků. Hrad je po celý den přístupný pro prohlídky. Zahraje středověká kapela Peregrin a Convort Helveticus. Prohlídky ležení vojáků. Komentovaná prohlídka zbrojnice.

Pirátské války v Terezíně

Kdy: sobota 12. srpna, 12 až 17 hodin

Kde: Horní vodní brána – Terezín

Za kolik: Vstupenky za 70, 100, 300 Kč

Proč přijít: Námořníci, piráti, mořeplavci, milovníci moří a oceánů, tradiční srpnové pirátské války v Terezíně. Velká bitva v 15 hodin.

Panenky v Libochovicích

Kdy: pátek 11. srpna a sobota 12. srpna od 9 do 18 hodin, neděle 13. srpna od 9 do 16 hodin

Kde: Kulturní středisko, Riegrova 64, Libochovice

Za kolik: Dospělí 100 Kč, děti a ZTP 50 Kč, senioři nad 70 let zdarma

Proč přijít: Prohlédnete si kousky ze soukromých sbírek. Historické panenky, retro panenky, kočárky, nábytek, medvídci, pro kluky autíčka. Bohatá tombola, fotokoutek, prodej panenek.

Hudební večer na náměstí v Lovosicích

Kdy: pátek 11. srpna od 18 hodin

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahraje kapela Colours. Ochutnáte místní vína, bude kavárna, venkovní posezení.

Keramický jarmark v Levíně

Kdy: sobota 12. srpna od 10 do 17 hodin

Kde: Levín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již 9. ročník Keramického jarmarku. Kromě keramiky se můžete těšit i na ostatní řemesla, občerstvení. V čase 11 až 14 hodin vystoupí kapela Lovesong Orchestra. V atelieru Umě bude dětská dílna, bude se tvořit z ovčího rouna. Na Hrnčírně čp. 10 bude opět drátenice a dětská drátenická dílna. Otevřené levínské dílny a hospůdka U levínského kocoura na náměstí.

CHOMUTOVSKO

Perseidy a víno ve Stranné

Kdy: sobota 12. srpna od 16 hodin

Kde: vinice a kostel ve Stranné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všechny milovníky vína zvou vinaři ze Stranné ke sledování padání hvězd přímo do viniční tratě na její nejvyšší bod. Vinaři budou připraveni na vršku od 16 hodin. Od 18 hodin bude v kostelíku ve Stranné mít vystoupení Ondřej Smeykal na didgeridoo. Posezení a wc zajištěno, malé občerstvení bude, deku s sebou, dobrou náladu a klidně vlastní oblíbenou skleničku s sebou. Událost ve vinici se bude konat pouze při příznivém počasí.

Lukáš Pavlásek: Planeta slepic

Kdy: pátek 11. srpna od 19 hodin

Kde: Františkánská zahrada, Kadaň

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Lukáš Pavlásek je jeden z nejpopulárnějších českých komiků, tentokrát se představí v Kadani, ve Františkánské zahradě. Další 90minutová one-man-show Planeta slepic je stand-up speciál, ve kterém se koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, kde si každý myslí, že má pravdu, stále jen nakupuje nepotřebné věci a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti, jako jsou ženy, muži a psi. Přijďte se zasmát tomu, co znáte ze života.

Skutečná cesta ven – Patrik Banga

Kdy: pátek 11. srpna od 18 hodin

Kde: Atrium knihovny, nám. 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč příjít: Literární odpoledne s Patrikem Bangou, držitelem ocenění Magnesia Litera 2023, a jeho knihou Skutečná cesta ven

Medové odpoledne v Kadani

Kdy: neděle 13. srpna od 13 hodin

Kde: Františkánská zahrada, Kadaň

Za kolik: 60 Kč

Proč přijít: Sladké nedělní odpoledne v klášterní zahradě. Těšit se můžete například na jarmark s nabídkou mnoha druhů medů a včelích produktů, medoviny, perníků atd. Vystoupí oblíbená kapela Swing Party Band. V relaxační zahradě bude celý den probíhat výstava, ukázky a prodej patchworku a jiných ručních prací. Od 16 hodin začne Putování s Maxipsem Fíkem aneb diskotéka pro děti společně s maxipsem, Ájou a jejich kamarádem Píďanem.

ÚSTECKO

Open air festival na Větruši

Kdy: pátek 11. srpna od 15.00

Kde: Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: Od 439 korun

Proč přijít: Na vyhlídce zámečku Větruše v Ústí nad Labem se v pátek 11. srpna od 15.00 uskuteční třetí ročník Open air festivalu. Na mejdanu vystoupí DJs John Sarkander, Viiito, Tokáto, Wotty či Jordy. Lístek na party v rytmu house/techhouse music přijde na na 439 korun, koupit lze na www.goout.net.cz.

Latino večer před Hraničářem

Kdy: pátek 11. srpna od 18.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek 11. srpna od 18.00 hodin se před ústeckým Hraničářem uskuteční tradiční letní Latino Party. Stavte se zakusit pravou Latinskou Ameriku. Bude se hrát, ochutnávat dobroty a hlavně tančit. Před Hraničářem vystoupí úspěšný muzikant z Brazílie Santiago Ferreira, Dj Oms a Maylin & Miguel & Sandor. Akce se koná za podpory Evropské unie azylového, migračního a integračního fondu a města Ústí nad Labem. Vstup je zdarma.

Country-folk ve Valtířově

Kdy: pátek 11. srpna od 19.00

Kde: Marina camp Valtířov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Marina camp ve Valtířově u Ústí nad Labem bude v pátek 11. srpna od 19.00 patřit country a folku. Hrát budou kapely Péráci a Amazonka trio. Vstupné je do klobouku.

Zahradní slavnost v parku na Severní Terase

Kdy: neděle 13. srpna od 17.00

Kde: Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní akce pro celou rodinu tak to je Zahradní slavnost. Ta se uskuteční v neděli 13. srpna od 17.00 v Centrálním parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na živou hudbu Mix 77, krytý taneční parket se světelnými efekty, bubenickou show Ritmo Factory, nafukovací skákací hrad, malování na obličej a ohnivou show. Vstup je zdarma.

Malý Hamburk láká na Šouflšou a Alex Glizé

Kdy: neděle 13. srpna od 15.00

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nedělní multižánrový festival Malý Hamburk můžete navštívit i v neděli 13. srpna od 15.00. V Městských sadech v Ústí nad Labem tentokrát vystoupí kapela Šouflšou, hudební formace Planeta Anna a Alex Glizé s Ditou Holou. Vstupné je zdarma.

DĚČÍNSKO

Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů

Kdy: sobota 12. srpna od 12.00 do 18.00

Kde: v Děčíně na Smetanově nábřeží

Za kolik: Dospělí: 499 korun (na místě: 600), děti jednotně: 249 korun

Proč přijít: Podpoříte dobrou věc. Nejde o závod, ale rekreační běh. Tím vyjádříte podporu našim vojákům, policistům a hasičům. Prvních 300 řádně registrovaných běžců obdrží pamětní minci VPH 2023. Jsou připraveny doprovodné soutěže o ceny v průběhu dne. Můžete se již teď těšit na celou řadu známých osobností. Budou ukázky a prezentace napříč Armádou a složek IZS. Běh má charitativní podtext.

Tolštejnské slavnosti

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Jiřetín pod Jedlovou, náměstí Jiřího

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zde si mohou užít příznivci dobré zábavy i tradičního veselí Tolštejnského panství. Začátek v 10.00 jarmarkem a reprodukovanou hudbou na náměstí Jiřího (nabídka řemeslných výrobků, prodej lahůdek a dárkového zboží, stánky s občerstvením, dílničky a zábava pro děti). Od 13.00 živá hudební produkce (JazzDeath, SEDIMENTi, HURVAJS) proložená kejklířskými vystoupeními. V 18.00 na náměstí zahájení pohádkového příběhu dračí rodinky na Tolštejně a odchod světluškového pochodu. Z vrchu Křížové cesty v 18.30 pochod pokračuje i s pěti pohádkovými zastaveními na Hrad Tolštejn, kde ve 20.30 následuje divadelní program rozlučkou s dračí rodinkou a celý program vyvrcholí světelnou show.

MOSTECKO

Pouť v Horním Jiřetíně

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Budou to oslavy města se vším všudy. Během dne vystoupí skupina historického šermu, budou kolotoče pro děti, zúčastnit se můžete komentovaných prohlídek kostela, u kulturního domu vystoupí Martin Maxa, Deviant, Visací zámek a skupina Kohout plaší smrt. Budou i další doprovodné akce v ulicích města.

NIGHT RUN Most 2023

Kdy: sobota 12. srpna od 17.00

Kde: 1. Náměstí Most

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Pokud si rádi zaběháte, tak je tato akce právě pro vás, atraktivnost dodává doba večerní a noční. Jde o 8. ročník zážitkového běhu městem Most. NN NIGHT RUN 10 km a charitativní AVON BĚH 5 km za zdravá prsa. Odpolední závody dětí Kids Cup a nezávodní rodinné běhy Family Run. Všichni účastníci získávají překrásné medaile v cíli a krásné dárky.

TEPLICKO

Prohlídky sklepů na zámku Duchcov

Kdy: sobota 12. a neděle 13. srpna od 10.00

Kde: Zámek Duchcov

Za kolik: základní 100 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor zámku. Seznámíte se s nejstarší historií zámku, dozvíte se, k čemu sloužily podzemní prostory pod hlavní budovou a novějším barokním křídlem, a jak se jejich funkce proměňovala. Prohlídky sklepů budou začínat v 10:00, 12:00, 14:00. Termín a čas doporučujeme rezervovat na tel. čísle: +420 417 835 301.

Pozorování Perseidů z hvězdárny

Kdy: sobota 12. srpna od 21.00

Kde: Písečný vrch Teplice

Za kolik: základní 60 korun

Proč přijít: Máte rádi nebeská divadla. V srpnu nabízí nebeský svět jedno ze svých představení. Teplická hvězdárna na Písečném vrchu bude mimořádně otevřena pro veřejnost v sobotu 12. srpna. A to od 21.00, kdy budete moci pozorovat Perseidy. Perseidy nebo také slzy svatého Vavřince. Ze souhvězdí Persea začnou na Zemi pršet padající hvězdy. Samozřejmě jen zdánlivě. Nejde o padající hvězdy, ale o meteorický roj, ve kterém se Země každý rok v tuto dobu ocitne. A protože se roj z pohledu ze Země jeví, jako by přicházel ze souhvězdí Perseus, získaly tyhle padající hvězdy název Perseidy.