Ředitelství silnic a dálnic kývlo na přestavbu dvou vytížených křižovatek na kruhové objezdy. Pomohla studie dopravních odborníků z ČVUT. "Kruháky" žádalo vedení Žatce, prostřednictvím petice také veřejnost.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta

Na silnici I/27 Most – Plzeň v Žatci vyrostou dva nové kruhové objezdy. A to na křižovatkách s Husovou ulicí u Teska a s ulicí Osvoboditelů u mostu přes řeku Ohři. Obyvatelé i vedení města po jejich zřízení kvůli dopravním komplikacím a několika vážným nehodám v místech volali několik let, nyní se povedlo přesvědčit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby obě zmíněné křižovatky do podob „kruháků“ přestavělo.