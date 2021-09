Nahrazení laminátového koryta vyjde na 2,8 milionu korun včetně DPH, zaplatí to město. Délka ani tvar tobogánu se nezmění, nový tubus tvoří shodné díly. První návštěvníci se na něm svezou v nové sezoně v příštím roce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.