V Nexenu u Žatce se na leden chystá stávka, zaměstnanci vyjednávají už roky

Zaměstnanci společnosti Nexen, která v průmyslové zóně Triangle u Žatce vyrábí pneumatiky do aut, míří do stávky. V plánu je v lednu. A to za předpokladu, že vedení firmy odmítne návrh kolektivní smlouvy vypracovaný zprostředkovatelem.

Odboráři z Nexen Tire v úterý 8. března 2022 demonstrovali před továrnou. Žádají podepsání kolektivní smlouvy a vyšší mzdy. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý