Policisté se případem zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, příčiny a okolnosti se stále vyšetřují. Kdo za nehodu může, bude jasnější zřejmě až za několik měsíců, kdy kriminalisté případ uzavřou. „Řidiči jedoucí ve směru na Louny neměli ponětí o uzavírce v Žatci v Pražské ulici. I přes dostatečné značení objízdné trasy, kdy měli pokračovat po Plzeňské ulici ve směru na Žiželice a poté po D7 jet ve směru na Louny, toto nerespektovali a odbočili do ulice Boženy Vikové Kunětické, kde k události došlo. Transit by měl ale dodržovat zmíněnou trasu,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek.

Mapa ukazuje, kde od ledna 2012 do prosince 2021 byla v Žatci účastníkem dopravní nehody nákladní auta.Zdroj: Policie ČR

Tragickou nehodu vyšetřují lounští kriminalisté, podle prvotních informací mělo při předjížděcím manévru nákladní soupravy dojít ke střetu s elektrickou koloběžkou. V důsledku kolize utrpěl její řidič zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.

Kdy bude znám viník nehody, nelze v tuto chvíli předjímat. Záležet bude na průběhu vyšetřování, například zda si kriminalisté vyžádají znalecké posudky. Na jejich zpracování se obecně kvůli zaneprázdněnosti znalců čeká dlouho. Z tohoto důvodu není dosud například uzavřena tragédie z července loňského roku, kdy na letišti v Panenském Týnci na Lounsku zemřel při motoristické akci Carwars po střetu dvou aut 22letý spolujezdec.

Tragédie v Žatci. Nákladní auto se dřevem srazilo v parku muže na koloběžce

Za posledních deset let, od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2021, policisté v Žatci evidují přibližně 130 dopravních nehod, při kterých bylo účastníkem nákladní auto. Od menších ťukanců po závažnější střety. Nikdo při nich nezemřel, 13 lidí utrpělo lehká zranění. K nejvážnějším haváriím došlo 12. září 2016, kdy se na plzeňské silnici poblíž fotbalového hřiště srazily dodávka, nákladní a dvě osobní auta. Zranění utrpěli tři lidé. Stejné následky měla nehoda na téže silnici 14. března 2013, kdy se na křižovatce s ulicí Osvoboditelů střetlo nákladní auto se dvěma osobními. Tehdy tam ještě nebyl kruhový objezd.

Právě vhodné dopravní úpravy by mohly počty nehod obecně v Žatci snížit. V plánu je přestavba křižovatky plzeňské a Husovy ulice u Tesca, kde v posledních deseti letech byla nákladní auta účastníkem pěti nehod. „Nyní k této stavbě probíhá expertiza konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, následovat bude podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,“ přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Dana Zikešová. Územní rozhodnutí chce ŘSD získat v příštím roce, v tom dalším počítá se stavebním povolením. Stavět se má v roce 2025.

Pryč s náklaďáky! Tak snadné to ale není

Je jasné, že úplný zákaz vjezdu kamionové dopravy do Žatce možný není. Z dlouhodobého hlediska by ve městě potřebovali vyřešit tranzitní průjezd nákladních aut ulicemi Pražská ve směru na Louny, Volyňských Čechů na Rakovník a právě Boženy Vikové Kunětické směrem na Kadaň. Jižní obchvat města ve směru Kadaň – Louny se ale nepřipravuje. Jeho funkci částečně plní „uhelka“ – silnice třetí třídy v polích nad jižním okrajem města. Řidiči nákladních aut by ale uvítali její rozšíření a úpravy křižovatek na plzeňské a rakovnické silnici. To ale také v plánu není.