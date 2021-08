Po delší pauze se opět podařilo v Žatci zprovoznit tamní transfuzní centrum, které sídlí na poliklinice.

Dárcovství krve. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Fungovat začalo znovu v úterý 24. srpna, otevřené bude každé úterý a čtvrtek od 7 do 8.30 hodin. Do konce září bude fungovat ve zkušebním provozu pouze pro zvané dárce. Od 5. října bude centrum otevřené bez omezení. V Žatci je registrovaných zhruba 1200 dárců krve, část z nich jezdila po dobu uzavření darovat krev do kadaňské nemocnice.