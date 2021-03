Obrovský nápor nepolevuje. Pacientů s covidem-19, kteří potřebují intenzivní péči, neubývá, právě naopak. Aby mohly nemocnice v Ústeckém kraji do intenzivní péče přijímat další, létají každý den vrtulníky s nemocnými do špitálů na Moravě. Naopak do Německa nakažení stále nemíří, využití nabídnuté pomoci přitom žádá veřejnost i lékaři. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím zvládá pacienty pobrat náš zdravotní systém. Hygienici hlásí, že vysoká čísla nově nakažených můžeme čekat nejméně ještě jeden až dva týdny. Zároveň ale doufají, že nová opatření rychle zaberou.

„Do neděle 28. února bylo do jiných regionů přepraveno devět pacientů z Ústeckého kraje. V pondělí 1. března byli transportováni další dva nemocní. A další transporty budou určitě následovat, přesuny budou pokračovat,“ sdělil krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola.

První pacient zamířil z Ústí do Vsetína ve středu 24. února. Další den letěly vrtulníky ze Žatce do Ostravy a z Děčína na Vysočinu. V pátek pak stroje vzlétly z Děčína, Ústí a Teplic. V pondělí letěly armádní a policejní vrtulníky na východ dvakrát. „Přepravujeme jednoho pacienta z Ústí a jednoho z Děčína. Vrtulníky létají hlavně do moravských nemocnic, tam je zatím o trošku volněji,“ vylíčil Škola, jinak také primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké nemocnici. Jednoho pacienta v minulých dnech převezla z Děčína do Prahy sanitka.

Pomoc s pacienty s koronavirem ve vážném stavu nabídlo České republice také Německo, konkrétně Sasko, Bavorsko a Sasko – Anhaltsko. Prozatím ale nebyla nabídka využita. „Zatím neproběhl žádný transport do Německa,“ potvrdil primář Škola.

Nevyužití pomoci kritizuje část veřejnosti. „Nechápu to. Místo převozu sanitkou do pár desítek vzdálené nemocnice v Německu létáme vrtulníkem stovky kilometrů. Je to absurdní. Hrajeme si na nějakou hrdost nebo co a na to není čas. Podle mého bychom měli německou nabídku využít,“ myslí si například Tomáš Popelka. Podobně se vyjadřuje na sociálních sítích velké množství lidí.

Také lékaři po kývnutí na nabídku Německa volají. I oni argumentují tím, že do sousední země je to mnohem blíž než na Moravu. „Také bych umožnění převozů do Německa přivítal, pomohlo by to,“ vyjádřil se Josef Škola.

Speciální sanitka Fénix převezla nemocné z České Lípy

Přelety probíhají na vzdálenosti delší než 300 km, naopak sanitní vozy by cestovaly jen desítky kilometrů. Za hranice ale zatím nemohou kvůli nedořešené administrativě a Česko prozatím nabídku nevyužilo. Ministr zdravotnictví Jan Blatný oznámil, že vláda o této možnosti uvažuje a že o pomoc oficiálně požádá. Využita má být, až to bude nutné. Kapacity v ČR jsou ale prý prozatím dostatečné, proto prý zatím k žádnému takovému přesunu nedošlo.

Transportováni do jiných regionů jsou nemocní s vážným průběhem koronaviru, kteří vyžadují intenzivní péči. Právě na jednotkách intenzivní péče je největší přetlak, kapacity v Ústeckém kraji jsou dlouhodobě na hraně. V pondělí 1. března bylo v regionu k dispozici jen 10 míst na jednotkách intenzivní péče pro nemocné s covidem-19. „Pacienty převážíme právě proto, aby se uvolnila místa na intenzivní péči, abychom v příštích dnech mohli přijímat další nové pacienty, kteří určitě budou,“ dodal Škola.

V Ústeckém kraji byla potvrzena britská mutace koronaviru, jihoafrická oficiálně zatím v regionu není. Hygienici v minulém týdnu zaznamenali opět výrazný nárůst čísel nově nakažených. „Nejvíce případů bylo ve školkách, tam byla situace hodně špatná. Nákaza se šířila také z rodin do různých podniků,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Čtyři dny byl v minulém týdnu přírůstek případů v regionu vyšší než 1100 případů denně. Situace je špatná ve všech okresech, některé přesto vyčnívají. „Nejhorší to bylo v posledních týdnech na Děčínsku,“ popsala krajská hygienička. Počty nakažených budou podle ní dál ještě nějaký čas stoupat. „Vysoká čísla můžeme čekat nejméně jeden až dva týdny. Doufáme, že díky opatřením pak začnou klesat, že opatření rychle zaberou,“ dodala Šimůnková.