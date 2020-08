Regionální železniční trať Bečov nad Teplou – Rakovník, která protíná jižní výspu Ústeckého kraje, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Konkrétně úsek mezi Blatnem na Podbořansku a Rakovníkem ve středních Čechách. Stavební firma, která práce pro státní Správu železnic provádí, nasadí velkého pomocníka – v sobotu 15. srpna se do prací na opravovaném železničním úseku mezi nádražími Rakovník a Blatno u Jesenice zapojí ojedinělý stroj, jehož součástí je třicítka vozů. Během tří dnů v pěti úsecích trati obnoví 4385 metrů kolejí, vymění se při tom 7071 dřevěných pražců za betonové.

Kolos na 13 nápravách, měřící přes 60 metrů a vážící 211 tun, se využívá při rekonstrukcích kolejí, které demontuje a současně pokládá nové kolejnice a pražce. Vše se provádí téměř automaticky, souprava zároveň veze vagóny, kam se staré a nové pražce ukládají.

„Je to extrémně produktivní stroj, který oproti běžným strojním linkám na českém trhu umí zkrátit výlukové časy až o padesát procent,“ vysvětlil Lukáš Vostrý, ředitel závodu Stroje a mechanizace Swietelsky Rail CZ, která práce pro Správu železnic provádí. Firma si stroj půjčila od svého mateřského koncernu v Rakousku.

Nepřetržitá výluka úseku Rakovník – Blatno u Jesenice trvá od 1. srpna do 28. září, pokud by se kolejový svršek měnil klasickou cestou, významně by se protáhla. Během výluky Správa železnic nechává vyměnit kolejnice a pražce, obnovuje se odvodňovací systém, opravují některá nástupiště na nádražích a zastávkách a přejezdy.

Kvůli tomu je nyní aktuálně zavřená silnice mezi Jesenicí a Rakovníkem.

Cestující mezi Blatnem a Rakovníkem vozí místo osobních vlaků v současné době autobusy. Cestující musí počítat s tím, že některé časy odjezdů jsou mírně upravené.

Podobného pomocníka si nedávno z Německa přivezla také společnost Strabag Rail, která rekonstruovala železniční trať mezi Žatcem a Březnem u Chomutova. „Takových strojů je jen několik málo v celé Evropě,“ řekl tehdy Didarshah Said, specialista stavby ze společnosti Strabag Rail.

Díky velké výměně železničního svršku, opravě přejezdů, mostů, propustí a zabezpečovacího zařízení sviští nyní vlaky mezi oběma městy rychleji. Až sto kilometrů v hodině. Na trati jezdí rychlíky Plzeň – Most a spěšné vlaky Lužná u Rakovníka – Jirkov.

V posledních době prošla rekonstrukcí v okrese také trať Louny – Lovosice, i na ní se významně zrychlila rychlost osobních vlaků. Další investice Správa železnic v okrese Louny chystá. Rekonstruovat se budou například železniční mosty přes Ohři u Libočan na Žatecku nebo Koštic na Lounsku. „Realizaci plánujeme od poloviny roku 2021 do července 2022. Předpokládaná investice činí sto milionů korun,“ sdělila ke zbourání starého a výstavbě nového mostu u Libočan na trati Žatec – Plzeň mluvčí Správy železnic Nela Friebová.