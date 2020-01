Traťová strojní společnost (TSS) v souladu s podmínkami výběrového řízení bezhotovostně složila celou kupní cenu, která činí 751 milionů, za zkrachovalou lounskou vagónku. Informoval o tom advokát Karel Ležatka, který TSS zastupuje.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Areál Heavy Machinery Services (HMS), bývalého Legiosu, by chtěla převzít co nejdříve, ideálně ještě tento měsíc. „Vzhledem k tomu, že má klient zajištěn dostatek zakázkové náplně v segmentu výroby a oprav železničních kolejových vozidel, deklaruje plnou připravenost dále rozvíjet technické výrobní a opravárenské kapacity a zejména využít lidský potenciál k pokračování a prohloubení výroby,“ uvedl Karel Ležatka v dopise Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který konkurz HMS už několik let řeší.