Další obětí má být německý ovčák, skoro ještě štěně, kterého majitelé neměli ještě ani rok. Hravého a pohodového psa našli za brankou svého domu v Panenském Týnci v minulých dnech zcela bezvládného. Veterinář potvrdil otravu neznámým jedem.

K dalším dvěma otravám mělo dojít v areálu jedné z firem. Zprávy o otrávených psech ale začaly chodit také z okolních obcí. Například ze Sulce či Žerotína. Lidé z obcí na Lounsku jsou zděšení a mají obavy o své čtyřnohé společníky. „Je to strašné. Jsou to zrůdy. Otrávit nevinné zvíře. Doufám, že je co nejdříve chytí. A udělala bych jim to samé,“ rozčílila se například Eva Holubová z Loun.

Policie již případy údajných otrav psů na Lounsku řeší. Kdo by mohl psy trávit, se ale zatím neví. „Lounští policisté prošetřují čtyři případy údajné otravy nebo přiotrávení psů, ke kterým mělo dojít v lednu, a v jednom případě v prosinci v různých obcích na Lounsku. Souvislost mezi nimi zatím zjištěna nebyla,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Lidé žádají případné svědky, aby pomohli s vyšetřováním. Doufají, že by veřejnost mohla pomoci vypátrat údajného traviče. Prosí, pokud někdo zahlédl něco podezřelého nebo má k případu nějaké poznatky, aby je sdělil policii nebo vedení obcí.

Výzvy k pomoci při pátrání už zveřejňují také obce. „Prosím, věnujte velkou pozornost tomuto sdělení. V blízkých vesnicích, jmenovitě Panenský Týnec, Sulec, Žerotín, se pohybují nějaká individua, která tráví psy a vykrádají baráky. Dbejte zvýšené pozornosti a nenechávejte své nemovitosti nezabezpečené. V případě pohybu někoho po naší obci, koho neznáte, dejte vědět neprodleně starostce obce,“ oznámila na sociálních sítích například obec Úherce.

Policisté prověřují možnou spojitost mezi trávením psů a loupením. Minimálně v jednom případě totiž došlo ke krádežím v nemovitosti, u které se někdo pokusil otrávit psa. Tentokrát naštěstí neuspěl. „V jednom případu z druhé poloviny ledna není vyloučena možná souvislost mezi údajným přiotrávením psa, k jehož úhynu nedošlo, který se nacházel v areálu firmy, do níž se vloupal zatím neznámý pachatel,“ pokračovala policejní mluvčí. Více k případu prozatím policie, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, nechce sdělovat.

Traviči psů nejčastěji postupují tak, že jed ukryjí do návnady, která zvířeti chutná. Tedy do salámu či špekáčku. Ukryjí tam chemické jedy, které psa paralyzují a usmrtí, předtím ale často trpí ve velkých bolestech. Někdy tam také umisťují hřebíky nebo jiné předměty, které mají psa zranit.

Jak poznáme otráveného psa? Projevy otravy mohou být podle odborníků různé, záleží na množství a použitém jedu. Vždy ale dochází k prudkému zhoršení zdravotního stavu. Objevuje se nechutenství, zvracení, nadměrné slinění, apatie, slabost, malátnost nebo křeče, někdy také krvácivý průjem. Často je otrava provázená také snížením reflexů, pes dělá nekoordinované pohyby. A jaká je první pomoc? Když máte podezření, že by váš pes mohl být otráven, že snědl nějaký jed, navštivte co nejrychleji veterináře. Je důležité zamezit vstřebávání látky do organismu, nedávejte tak zvířeti žádnou potravu. Pokud jste si všimli, že pes aktuálně sežral něco, co by ho mohlo otrávit, vyvolejte zvracení.