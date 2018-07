Trávu kolem silnic v Žatci mají nově sekat jejich vlastníci

Pracovníci ostrahy, strážní ostraha areálu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 9900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Počerady 61, schopnost práce v noci - DPP, zasílejte životopisy na email: veselska@esbas.cz, tel: 474 332 818 (6:30-15:00), osobně na sídle firmy ESB a.s. Tušimice 10 Kadaň. Pracoviště: E s b a.s., provozovna výškov-počerady 61, 440 01 Louny 1. Informace: Lenka Veselská, +420 474 332 818.

Provozní zámečníci, údržbáři zámečník. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Raisova 1187 Žatec, Firma sídlící v Žatci HP - Pelzer s.r.o. odštěpný závod Žatec (součást skupiny Adler-Pelzer Group) zabývající se výrobou plstěných a plastových výrobků pro automobilový průmysl (zvukové a tepelně izolační produkty) hledá nové pracovníky do různých částí výroby. Práce je ve třísměnném provozu. Požadujeme svářečský kurz, školení práce ve výškách, vzdělání vyučen v oboru, 25 dní dovolené, 80 czk stravenky / den, penzijní připojištění po 1 roce zaměstnání, Zájemci hlaste se osobně pondělí a středa od 9,00 do 10,00 hod přímo ve společnosti, Raisova č.p. 1187, Žatec. , kontakt: 725953288, k.ruszova@pelzer-zatec.cz. Pracoviště: Hp-pelzer s.r.o. - provozovna žatec, Raisova, č.p. 1187, 438 01 Žatec 1. Informace: Kristýna Ruszová, +420 415 420 317.

Všeobecní administrativní pracovníci administrativa. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 8, Popis činnosti pracovního místa:Pracovník zajišťuje vedení administrativní a ekonomické agendy. Vedení spisové služby (evidence došlé a odeslané pošty – přijímání, odesílání, třídění, kontrola). Editování databází (např. zveřejňování smluv a objednávek v registru, zveřejňování výběrových řízení), evidence smluv komunál. odpadu v programu. Kontrola a správné čerpání veřejných financí v rámci jednotlivých kapitol odboru (správce rozpočtu), pomoc při sestavování rozpočtu. Vyhotovuje podklady pro inventury odborem spravovaného majetku.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,. minimální věk 18 let,, . způsobilost k právním úkonům,, . morální a trestná bezúhonnost,, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:. střední vzdělání s maturitní zkouškou,. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu GINIS,, . znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů; vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,, . komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,, . řidičský průkaz skupiny B,, . předpokládaný nástup 03.09.2018., Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . strukturovaný životopis,, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce., Nabízíme:Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „výběrové řízení – administrativa“.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace investice. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10, Popis činnosti pracovního místa:Komplexní příprava a realizace oprav a investičních akcí města a oprav místních komunikací a dopravních staveb (pozemní stavby, památky, školská zařízení, objekty občanské vybavenosti aj.), včetně projektové přípravy, výběrových řízení, občasného technického dozoru a kontrolní činnosti. Zveřejňuje veřejné zakázky v rozsahu jemu přidělených investičních akcí resp. svěřených kapitol a to od fáze investičního záměru až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Navrhuje investiční plán v rámci své působnosti. Výkon technika školských zařízení. Správa budov. Garance za doplňování a vedení pasportů budov užívaných příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami. Péče o nemovitosti bez určeného správce.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,, . minimální věk 18 let,. způsobilost k právním úkonům,. morální a trestná bezúhonnost,, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:, . VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor technického směru), . ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,, . komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,, . výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,. řidičský průkaz skupiny B,, . předpokládaný nástup 03.09.2018, Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:, Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . strukturovaný životopis,, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce., Nabízíme:Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:, Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „výběrové řízení – investice“.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.