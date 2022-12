O 50 tisíc korun nejspíš přijde starší pár z Prahy, který si chtěl za peníze utržené z prodeje bydlení v metropoli pořídit na stáří byt v Roudnici nad Labem. „Složili blokační zálohu 50 tisíc, mezitím se zastavil realitní trh,“ popisuje Zdeněk Černý z litoměřické realitky Repre s tím, že o byt manželů v Praze už za původní cenu není zájem. A kdyby šli s cenou dolů, neuplatili by byt v Roudnici.

Další blamáž popisuje makléř Nicol Hrdý, který v ERS Reality prodává nemovitosti v Libereckém i Ústeckém kraji. Klient z Jablonce nad Nisou složil v létě zálohu na starší nezateplený dům v regionu. Poté se radikálně změnily odhady cen energií. Muž koupi vzdal, i když ho to stojí 200 tisíc na rezervaci. Neutáhl by v domě topit a svítit. „Energie můžou zhatit obchod,“ tvrdí Hrdý.

Teplo zdraží o desítky procent. Podívejte se, kde je v České republice nejdražší

Očekávané hrozivé cifry na složenkách za plyn a elektřinu zasáhly do života jiné klientky ERS Realit. Spolupracovali s ní v posledních měsících na nákupech hned dvou bytů. Ten větší, který si původně pořídila na hypotéku, zase prodala a pořídila si raději menší, ne tak náročný na energie. Kdyby totiž sečetla náklady na provoz domácnosti, na placení hypotéky za větší byt by už neměla.

Lidé z branže hovoří o tom, že realitní trh je v současnosti zamrzlý. Zatímco rok dva zpátky bylo na jednom z populárních internetových tržišť Sreality obvykle maximálně 40 tisíc nemovitostí, k 28. listopadu jich bylo kolem 93 tisíc. I přes víc než stoprocentní nárůst ale trh stojí, protože o nemovitosti je pramalý zájem. A prodávající obecně zatím nemíní slevovat natolik, aby se kupující rozhýbali.

Vysoké úvěry odrazují

Majitelé klíčů jsou podle insiderů „namlsaní“ (před)loňským boomem a stále čekají, že lidé zaplatí za bydlení pořád hodně. Banky už ale na nákup nemovitostí tak štědře nerozdávají. Realitní specialista pro Ústecký kraj Ondřej Dobrovolný připomíná, že v letech 2020-21 dostal dobrý úvěr snad každý. Dnešní vysoké, až osmiprocentní úroky leckoho odradí. Kdo se přesto rozhoupe, ten často neprojde přes banku prověřující bonitnost žadatelů.

V Praze se podle expertů poptávka a nabídka už částečně srovnaly. V severních Čechách ceny dolů stále příliš nejdou. Trh stojí všude. „Lidé jsou vystrašení,“ hodnotí Hrdý. Češi se podle něj bojí jít do nového bydlení i kvůli tomu, že by v něm zákonitě dostali nové smlouvy na energie bez starší fixace.

Plošné zálohování plastů? U obalů od mléka i tvrdého alkoholu to nepůjde

Novou dynamiku může vnést do realitního trhu příští rok, a to za ne zcela příjemných okolností. Podle pozorovatelů si řada lidí nedávno brala hypotéky na bydlení „na knop“, aniž by měli finanční polštář. Potom stačí například nečekané propuštění z práce nebo o jeden příjem v rodině méně. A nevítaná insolvence či exekuce může být na světě. „Pokud lidé začnou nemovitosti prodávat kvůli dluhům, pak můžou jít ceny dolů, protože je budou potřebovat prodat rychle,“ říká Hrdý.