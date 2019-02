Severní Čechy – Oblíbené zahrádkářské kolonie hlásí na mnoha místech v Ústeckém kraji plný stav. Balíme a jedeme na víkend na chatu. Tahle magická věta zaznívá v Ústeckém kraji stále vzácněji.

Zahrádkářská kolonie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

BOOM ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ

Chaty a zahrádky se totiž stávají na trhu s nemovitostmi lukrativním a vyhledávaným artiklem. Zejména pak oblíbené zahrádkářské kolonie zažívají boom a na mnoha místech tak už nemají pro nové nájemníky místo. Předseda Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horka Dolní Zálezly Martin Konečný potvrzuje, že místní kolonie je zaplněná. „Naši organizaci tvoří členové, kteří jsou vlastníky pozemků pod chatami a vlastníky související zahrady. Bohužel momentálně již žádné volné pozemky u nás nejsou,“ říká Konečný.

NEDOSTATEK ZAHRÁDEK

Zaplněná je také kolonie v ulici U Parašutistů v Lounech. Ani jedna ze zhruba třicítky zahrádek není volná. „Je to způsobené také tím, že se spousta pozemků v restitucích vrátilo původním majitelům, kteří nechali zahrádkářské kolonie zničit a pozemky rozprodali na stavební parcely,“ říká předseda lounského svazu zahrádkářů Miroslav Kaloš. Ten pochází ze Žatce, kde je situaci dle jeho slov obdobná. „Je to problém celého okresu. U nás v Žatci si kupují zahrádky lidé z Mostu, protože u nich v okolí žádné k mání nejsou,“ podotýká Kaloš. Naopak na Děčínsku v oblasti Šluknova se několik volných zahrádek v koloniích stále najde. Nabízejí je hlavně realitní kanceláře.

KOUPĚ ZAHRÁDEK

„Kdyby teď někdo přišel, že chce prodat v zahrádkářské kolonii chatku za částku 50 až 100 tisíc korun, troufám si tvrdit, že by byla hned pryč. Nedá se samozřejmě říci, že absolutně všechny zahrady a chatky prodáváme okamžitě do měsíce, vždy je to otázka ceny a toho, zda nemovitost nemá nějakou vadu. Ale mohu potvrdit, že poptávka po chatkách se zahradami je,“ zmiňuje majitelka ústecké realitní kanceláře ERA Sever Jolana Šulcová, která za svou 15 letou kariéru makléřky prodala nebo se podílela na prodeji více než 10 tisíc nemovitostí. „Zahrádkářské kolonie jsou specifické, většinou jde totiž o pronájem pozemku. Klienti ovšem preferují koupit si zahrádku do vlastnictví. Mají reálnou obavu do budoucnosti, aby jim majitel pronájem neukončil,“ říká Šulcová.

ÚNIK Z MĚSTA

Trendem posledních let jsou podle Martina Štrojsy z RE/MAX Vision menší zděné nebo dřevěné chaty právě se zahrádkou. „Stále více lidí hledá možnost úniku z města, kde převažuje panelová zástavba. Navíc místní obyvatele láká možnost pěstovat si vlastní zeleninu či ovoce. To ovšem platí nejen v Ústeckém kraji. Počet prodaných rekreačních objektů v rámci celé republiky se za první kvartál meziročně zvýšil o pětinu,“ říká Štrojsa s tím, že poptávka po zahrádkách v koloniích je velmi sezónní. „Většina zájemců se ozve na jaře a postupem roku zájem klesá. I proto máme na Ústecku v nabídce RE/MAX hned několik volných objektů tohoto typu,“ doplňuje Štrojsa.

EXKLUZIVITA ZVYŠUJE CENY

Exkluzivity chatek se zahradami si jsou lidé v kraji vědomi. V osadě v Dolních Zálezlech, která se rozkládá na jižním svahu nad obcí, se například jen pozemek o rozloze zhruba 400 m2 dá na volném trhu koupit za 150 tisíc korun. „Na druhou stranu podobný pozemek s větší chatou i za jeden milion. Nicméně atraktivnost se snažíme našim členům zvyšovat i tím, že například provoz pitné vody v osadě zajišťujeme i v zimním období. Pomáhá nám i obec a skvělá spolupráce s panem starostou. Před dvěma lety jsme také investovali do rekonstrukce čerpací stanice pitné vody, rekonstruovali jsme oplocení kolem osady a pravidelně investujeme do cest uvnitř osady,“ doplňuje Martin Konečný.

„Ceny chalup se pohybují od půl milionu za menší chatu se zahradou až po ceny okolo 1,5 milionu za chalupy, které jsou již rozměry i pozemkem srovnatelné s rodinným domem. Velmi záleží na stavu nemovitosti, lokalitě a dalších okolnostech,“ dodává Štrojsa.