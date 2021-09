„Ceny bytů, které se zdály ještě před dvěma lety nepředstavitelné, jsou v Žatci skutečností,“ potvrdil realitní makléř Petr Andrášek. „Nabídka bytů je omezená, poptávka velká,“ shrnul.

Zájem o vlastní bydlení projevují místní mladí lidé. V Žatci mají svůj domovský útvar stovky vojáků, v blízkosti města se nacházejí velké průmyslové zóny s tisícovkami zaměstnanců. Podle slov Petra Andráška se na realitním trhu v Žatci objevily ale také nové skupiny zájemců o byty.

„Jedna skupina jsou mimožatečtí investoři, kteří vydělali v průběhu svého života peníze, bojí se jejich znehodnocení inflací, a proto nakupují byty. Ty pak pronajímají. Další skupinou jsou lidé, kteří pracují v Praze. Bydlení tam je pro ně extrémně drahé, a tak hledají místa v dobré dojezdové vzdálenosti a kupují byty tam. Díky postupující dostavbě dálnic D7 a D6 se Žatec takovým místem stává,“ popsal Andrášek z realitní kanceláře RE/MAX 4 You. „V Žatci se prodává všechno. Menší i větší byty, zrekonstruované i bez rekonstrukce. A to ve všech lokalitách. Investoři vědí, že byty pronajmou i v těch horších adresách,“ dodal.

Podle manažera společnosti Ceret reality Radka Kocha se nedá v nejbližší době očekávat, že by přišel cenový zlom. „Ceny minimálně do konce roku ještě porostou. Možná se trend zastaví, letos to ale nebude,“ myslí si. „Jak ceny rostou, některým investorům se vyplatí byt v Žatci koupit a za tři měsíce ho se ziskem prodat,“ dodal. Připomněl, že ceny bytů ovlivnila také pandemie covidu. „Lidé byli doma, nemohli utrácet, naspořili peníze. To je také důvodem pro všeobecný růst cen,“ připomněl.

Upozornil ale, že ne zdaleka vždy se byty prodají za ceny, za které jsou v inzerátech nabízené. „Něco jiného jsou představy majitelů bytů a něco jiného ceny v kupních smlouvách,“ vysvětlil. Podle jeho slov vlastníci bytů v Žatci požadují přibližně 45 tisíc korun za metr čtvereční, on vidí reálnou cenu o deset tisíc korun nižší.

Jedním z hlavních důvodů, proč ceny bytů v Žatci dramaticky rostou, je jejich omezená nabídka. Nové se staví jen výjimečně, v posledních letech jich přibylo minimum. Nyní se dokončuje jeden bytový dům u obchodního domu Tesco, v Husově ulici naproti muzeu se staví čtyři. Vzhledem k jejich ceně se ale nedá předpokládat, že by na trh v Žatci měly nějaký výrazný dopad.