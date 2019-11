Uzavřené budou ZŠ Komenského alej, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Jižní. Mateřské školy a základní školy v ulicích Petra Bezruče a ve Dvořákově budou fungovat v běžném režimu.

Pro děti ze „stávkujících“ škol připravuje město náhradní program v divadle, budou se například promítat filmy, otevřeno tam bude od 6 do 17 hodin. Rodiče musí dát dětem s sebou jídlo, pití je zajištěno. Rodiče mají účast dětí nahlásit nejpozději do úterý 5. listopadu do 19 hodin, kontaktní osoby jsou: Zdeňka Hamousová (tel. 724 043 786), Renata Sedláková (tel. 724 808 604), Drahuše Beranová (tel. 721 384 153).

