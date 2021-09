Společnost Samsung Engineering, která Nexenu druhou část továrny postaví, už má povolení k přechodné úpravě provozu na silnici vedoucí kolem zóny. V průběhu stavby se tu sníží maximální povolená rychlost, úprava platí do konce roku 2023.

Nové haly pro výrobní linky postaví Nexen na svém šedesátihektarovém pozemku v centrální části zóny Triangle. „Zastaví se podobná plocha, jakou zabírá současná výrobní linka,“ nastínil Dzido. A kdy by se mělo začít stavět? „Projektování druhé fáze bylo dokončeno, a pokud vše půjde podle plánu, brzy bychom chtěli zahájit stavební práce,“ nastínil mluvčí.

Nexen ze svého žateckého závodu dodává pneumatiky mimo jiné do automobilek Hyundai, Kia, Škoda Auto nebo Volkswagen. I přes nynější problémy s dodávkami čipů, které způsobují odstávky automobilek v Česku i Evropě, se v nejbližších letech očekává růst výroby aut.

Zřejmě několik let potrvá výstavba nových hal, omezení čeká i řidiče.

